LATAM registra crescimento na demanda para a Universal de Orlando e Los Angeles nas férias de julho Resultado reflete a ampliação da oferta de assentos do Brasil para os dois destinos e o crescimento de 272% nas vendas de pacotes completos Luiz Fara Monteiro 27/08/2025 - 10h21

Universal Studios de Los Angeles PickPik/Royalty Free via LATAM Airlines

A LATAM Airlines registrou um desempenho expressivo nas rotas que conectam o Brasil a Orlando e Los Angeles, destinos que abrigam os parques da Universal, durante a alta temporada de julho. O resultado reflete o fortalecimento da malha internacional da companhia aérea e a maior procura por pacotes completos oferecidos pela sua operadora de turismo.Para Orlando, a LATAM colocou à venda 23.980 assentos, um crescimento de 74% em relação a julho de 2024. Foram 22.216 passageiros transportados no período, avanço de 77% na comparação anual. A taxa média de ocupação atingiu 91%, um ponto percentual acima do ano anterior.

Na rota de São Paulo para Los Angeles, a companhia ofertou 10.500 assentos (+35%) e transportou 9.585 passageiros (+34%), com taxa de ocupação também de 91%, um ponto percentual acima do ano anterior.

VENDAS DE PACOTES EM LATAM.COM DISPARAM

A LATAM registrou ainda um salto de 272% nas vendas de pacotes em seu portal latam.com em julho de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024. O destaque foi a procura por pacotes completos, que incluem passagens aéreas, hospedagem e ingressos para os parques da Universal, além de opções com aluguel de carro e seguro viagem.

‌



“Esse comportamento reflete a busca cada vez maior dos clientes por conveniência, soluções integradas e flexibilidade. Hoje, a LATAM oferece a possibilidade de adquirir em um só lugar passagens, hospedagem, ingressos para parques temáticos, passeios, aluguel de carro e seguro viagem. Também conta com múltiplas opções de pagamento – em dinheiro, com pontos LATAM Pass ou em uma combinação dos dois –, bem como alternativas de parcelamento, especialmente voltadas para destinos como Orlando”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

‌



