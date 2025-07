LATAM reúne agentes de viagem em Brasília e anuncia crescimento de quase 25% na sua oferta de assentos na capital federal Companhia apresentou para 100 profissionais as ampliações previstas para agosto e outubro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 11h10 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h10 ) twitter

Malha aérea reforçada em Brasília

A LATAM reuniu 100 agentes e gestores de viagens em Brasília na última terça-feira (15) para o seu segundo roadshow de 2025. Realizado no Brasília Palace Hotel, o evento reforçou o compromisso da companhia com o desenvolvimento do turismo nacional e anunciou um crescimento de 25% na oferta doméstica de assentos na capital federal até o fim deste ano.

Liderado pela equipe de Vendas da LATAM Brasil, o encontro teve como foco a capacitação e valorização dos agentes de viagens, parceiros estratégicos na expansão do turismo brasileiro. Depois de Porto Alegre, Brasília foi a escolhida por ser o segundo maior hub (centro de conexões) da LATAM no país, com voos da empresa para 34 destinos nacionais e 2 internacionais (Santiago e Lima).

LATAM: oportunidades a turistas do Brasil todo de explorarem a capital modernista do país Divulgação LATAM

A partir de agosto, a LATAM ampliará em 10% sua oferta doméstica de assentos em Brasília (valor medido em ASK - assentos por km), na comparação com o mesmo período de 2024, graças ao aumento de frequências em 6 rotas, além da inauguração de 1 nova rota:

Brasília-Porto Alegre: aumento de 14 para 21 voos semanais

Brasília-Belo Horizonte-Confins: de 18 para 21

Brasília para Vitória e Florianópolis: de 7 para 14 cada

Brasília-Goiânia: de 14 para 21

Brasília-Natal: de 7 para 10

Brasília-Cuiabá: de 7 para 11, com novo aumento para 14 em setembro

Brasília-Campinas: inauguração da rota em 1º de agosto com 21 voos semanais

A partir de outubro, o crescimento será de 24% em relação à alta temporada de 2024 (valor medido em ASK - assentos por km), graças aos seguintes investimentos:

‌



Brasília-Foz do Iguaçu: nova rota com voos diários

Brasília-Natal: aumento de 10 para 14 voos semanais (a partir de novembro)

Brasília-Maceió: de 11 para 14 (a partir de outubro)

Brasília-Cuiabá: de 14 para 21 (em dezembro)

Brasília-Salvador: de 21 para 28 (em dezembro)

A LATAM E O DISTRITO FEDERAL

Com os novos investimentos, Brasília se consolida como o segundo maior hub (centro de conexões) da LATAM no Brasil, fortalecendo a sua posição estratégica na malha aérea da companhia.

A malha aérea reforçada da LATAM em Brasília também dá oportunidades a turistas do Brasil todo de explorarem a capital modernista do país. Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, a cidade planejada atrai turistas principalmente pela sua arquitetura e urbanismo icônicos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, destacando-se a Praça dos Três Poderes (Congresso Nacional, Palácio do Planalto, STF), a Catedral Metropolitana, o Palácio do Itamaraty, a Ponte JK e o Memorial JK.

‌



Além da riqueza arquitetônica, a cidade oferece diversas opções de lazer e cultura no Pontão do Lago Sul e Centro Cultural Banco do Brasil, complementadas por uma gastronomia diversificada. Para os amantes da natureza, a região se beneficia do rico bioma Cerrado, com o Parque Nacional de Brasília (Água Mineral) dentro da própria capital, e opções mais distantes como a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis, que oferecem cachoeiras, trilhas e paisagens deslumbrantes.

A LATAM E O BRASIL

Graças ao investimento contínuo em pessoas, produtos, tecnologia, frota e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

‌



Atualmente, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. Somente em 2025, já inaugurou 4 novas rotas nacionais e adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado doméstico.

No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 destinos fora do país. Em 2025, já adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado internacional. Essa expansão é fortalecida pela parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com foco em ampliar a conectividade aérea do Brasil e promover os destinos turísticos nacionais nos principais mercados internacionais.

