LATAM se une ao Movimento União BR para levar doações até a população do RS

Alto contraste

A+

A-

Avião Solidário da LATAM leva gratuitamente doações em ações humanitárias em todo o Brasil (LATAM Brasil)

O programa Avião Solidário da LATAM acaba de mobilizar uma ação em parceria com o Movimento União BR para transportar doações para a população do Rio Grande do Sul, vítima das enchentes. As doações serão levadas gratuitamente pela companhia para Porto Alegre a partir da normalização da operação do Aeroporto Salgado Filho.

A parceria da LATAM com o Movimento União BR dará apoio logístico para as doações de alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza. As empresas interessadas em doar podem entrar em contato com o movimento União BR por meio do e-mail contato@movimentouniaobr.com.br. Em paralelo, a LATAM também vai coletar doações voluntárias de seus funcionários em todos os escritórios e 52 aeroportos no Brasil.

Há dois anos, LATAM e Movimento União BR atuam juntas em situações de emergência e já desempenharam importante papel no transporte de toneladas de doações para ajuda humanitária às vítimas da guerra da Ucrânia, além de alimentos para vítimas de chuvas em locais como Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, litoral paulista, Chile e Ucrânia.

A LATAM está participando ainda de uma campanha junto à CVC na qual pessoas podem levar suas doações diretamente às mais de 1 mil lojas da operadora no Brasil. A arrecadação ocorre entre 6 e 12 de maio, e parte das doações será transportada pelo Avião Solidário da LATAM ao Governo do Rio Grande do Sul em seguida.

Publicidade

Em 4 de maio, a companhia transportou gratuitamente para Porto Alegre uma equipe de especialistas em resgate da associação sem fins lucrativos HUMUS, além de todos os seus equipamentos, para auxiliar nas buscas e salvamentos. A equipe também está identificando as necessidades de respostas emergenciais como a estruturação de abrigos temporários e a implementação de logística humanitária.

O QUE É O AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM?

Publicidade

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM. Há 11 anos, o programa coloca a conectividade da LATAM à serviço da sociedade brasileira em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias regulares com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

MOVIMENTO UNIÃO BR

Publicidade

O Movimento União BR é um movimento nacional apartidário que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado no início da pandemia no País, em março de 2020. A ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Presente em 24 estados, já beneficiou mais de 26 milhões de pessoas e arrecadou mais de R$ 360 milhões, usados na doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos. Sua missão é realizar o trabalho assistencial, a fim de promover um legado nos lugares em que atua, formando um hub de ajuda emergencial.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.