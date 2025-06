LATAM terá mais dois destinos internacionais em 2025: Curaçao e Tucumán Companhia da América do Sul irá voar do Peru para a ilha de Curaçao, no Caribe, e para a província de Tucumán, na Argentina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/06/2025 - 01h39 (Atualizado em 17/06/2025 - 01h39 ) twitter

Arredores de Knip na ilha caribenha de Curaçao Divulgação LATAM

Os últimos meses de 2025 serão muito importantes para a operação internacional da LATAM Airlines Peru, que, além de suas já anunciadas rotas diretas para Florianópolis e Orlando, acaba de confirmar o início de suas operações para outros dois destinos de grande projeção turística: a ilha de Curaçao, no Caribe, e Tucumán, no noroeste da Argentina.

Em ambos os casos, tratam-se de operações sujeitas à aprovação governamental que abrirão um novo mercado regional de acesso a ambos os destinos: “Na LATAM Peru, estamos muito felizes em continuar conectando o Peru com o mundo e fortalecer o hub de Lima com a próxima inauguração dessas duas novas rotas que operarão a partir do novo terminal do aeroporto de Lima. Somente no primeiro ano, esperamos transportar mais de 34.500 passageiros para Curaçao e cerca de 41.000 para Tucumán, contribuindo para o desenvolvimento do turismo no Peru e para o intercâmbio comercial do país com o mundo”, afirmou Manuel van Oordt, CEO da LATAM Airlines Peru.

“Fico imensamente satisfeito que a LATAM Airlines agora tenha um voo direto do Peru para Curaçao. Como já sabem, Curaçao faz parte do Reino dos Países Baixos e, com mais de 150 mil habitantes, águas cristalinas e praias incríveis, é um destino espetacular para passar suas férias com familiares e amigos. Dou-lhes as boas-vindas a este pequeno paraíso“, garantiu Alexander Kofman, embaixador do Reino dos Países Baixos no Peru, Equador e Bolívia.

Os voos diretos na rota Lima-Curaçao, ao sul do mar do Caribe, serão operados em aeronaves Airbus A319/A320 com capacidade para 138 passageiros (12 passageiros em cabine Premium Economy e 126 em Economy), e 176 passageiros (8 passageiros em cabine Premium Economy e 168 passageiros em Economy), respectivamente; e iniciará suas operações a partir do próximo dia 2 de dezembro, com três voos semanais.

‌



A LATAM Peru também retomará os voos diretos para a província de Tucumán, no noroeste da Argentina, a partir de 14 de dezembro. Serão 3 frequências semanais, operadas em aeronaves Airbus A319/A320. Essa será a sétima operação da LATAM Airlines Peru para a Argentina, que atualmente mantém voos diretos para Buenos Aires (via Aeroporto de Ezeiza e Aeroparque), Rosário, Córdoba, Salta e Mendoza.

“Quero parabenizar a LATAM pelo lançamento do voo direto Lima-Tucumán. Essa nova rota aérea é de notável importância para o fortalecimento da interconexão entre Argentina e Peru, em consonância com a visão compartilhada de ambos os países de promover uma política de céus abertos e maior conectividade aérea. O voo Lima-Tucumán abre novos horizontes para o crescimento econômico e o desenvolvimento do turismo bilateral. Estou convencido de que Tucumán surpreenderá o turista peruano, permitindo que ele descubra o encanto e o inestimável legado histórico desta província. Tucumán é o berço da nossa Independência, conhecida como ‘O Jardim da República’ pela beleza de sua abundante e variada vegetação. Que essa ponte aérea se torne uma nova via de encontro, cooperação e irmandade entre nossas nações”, assegurou Samuel Ortiz Basualdo, embaixador do governo argentino no Peru.

‌



TUCUMÁN: NATUREZA, HISTÓRIA E LIMÕES

Tucumán, reconhecida como a maior produtora de limões do mundo, não é apenas famosa por suas incríveis paisagens naturais, como o Parque Provincial Los Nuñorco e a Reserva Natural Quebrada do Português, mas também por um legado arqueológico único, no qual ainda hoje se conservam sítios arqueológicos como a “Ciudacita”, localizada nos Valles Calchaquíes, a 4.400 metros acima do nível do mar. Os voos na rota Lima-Tucumán serão operados três vezes por semana.

‌



Dessa forma, o hub de Lima da LATAM continua fortalecendo seu catálogo comercial, adicionando destinos na região e potencializando a projeção internacional do país. Além dessas duas novas rotas internacionais (Curaçao e Tucumán), a LATAM Peru já adicionou duas operações que começarão nos próximos meses: Orlando (a partir de 26 de outubro) e Florianópolis*(a partir de 2 de dezembro).

