LATAM vai operar voo extra semanal para João Pessoa durante as festas juninas Companhia programou voo adicional na rota São Paulo/Congonhas-João Pessoa para atender ao aumento da demanda para a região no período Luiz Fara Monteiro 22/01/2025 - 17h56 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h56 )

Aérea programou voos extras para João Pessoa durante as festas juninas Getty Images/LATAM

A LATAM Brasil acaba de colocar à venda em latam.com e demais canais as passagens aéreas para um voo extra semanal na rota São Paulo/Congonhas–João Pessoa, a ser operado entre 31 de maio e 28 de junho em aeronaves Airbus A319 ou A320 (para até 176 passageiros). A companhia decidiu ampliar a oferta para atender ao aumento da demanda por viagens à Paraíba durante as tradicionais festas juninas.

“O voo extra ajudará a abrir mais portas para as festas juninas do Nordeste brasileiro. Isso porque temos uma sólida operação no aeroporto de Congonhas, o nosso hub doméstico de conexões para os passageiros vindos das regiões Sul e Sudeste. Ao todo, vamos transportar até 38 mil passageiros para a Paraíba em junho”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Com a frequência adicional, a LATAM passará de 7 para 8 voos semanais na rota São Paulo/Congonhas–João Pessoa. A Paraíba, vale lembrar, é um dos principais destinos de turistas brasileiros e estrangeiros no Nordeste, tradicionalmente conhecido por realizar o “Maior São João do Mundo”, evento oficial do calendário da Embratur.

O voo extra São Paulo/Congonhas–João Pessoa da LATAM decolará aos sábados às 12h e pousará no destino às 15h15. No sentido inverso, decolará de João Pessoa aos domingos às 7h20 e pousará em Congonhas às 10h50. Além da rota São Paulo/Congonhas–João Pessoa, a LATAM opera regularmente as rotas Paulo/Guarulhos-João Pessoa (21 voos semanais), São Paulo/Congonhas-João Pessoa (7 voos semanais), Brasília-João Pessoa (14 voos semanais) e Rio de Janeiro/Galeão-João Pessoa (2 voos semanais).

