LATAM voltará a voar do Rio de Janeiro para Buenos Aires na alta temporada do meio de ano

LATAM: Rio de Janeiro - Buenos Aires Carlos Dias

A LATAM Airlines Brasil vai operar novamente a rota Rio de Janeiro/Galeão-Buenos Aires/Ezeiza de forma sazonal entre 23 de junho e 31 de agosto. A última vez que a companhia operou o voo foi em março de 2024. A rota na alta temporada contará com voo diário em aeronaves Airbus A320 (capacidade para 12 clientes na cabine Premium Economy e 162 na Economy) e deve transportar cerca de 20 mil passageiros, facilitando o acesso dos argentinos às praias do Rio de Janeiro em período de inverno no hemisfério Sul.

A LATAM também vai operar na alta temporada de junho a agosto as rotas São Paulo/Guarulhos - Buenos Aires/Aeroparque (35 voos semanais), São Paulo/Guarulhos - Buenos Aires/Ezeiza (5 voos semanais), São Paulo/Guarulhos - Mendoza (4 voos semanais) e São Paulo/Guarulhos - Bariloche (7 voos semanais).

MAIS AVIÕES

‌



Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

MAIS VOOS E ASSENTOS

‌



Hoje, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, a LATAM inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Em 2025, vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

‌



MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO

O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

MAIS CLIENTES

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação (RPK*) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Já na operação internacional, a LATAM fechou o ano liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado (RPK*), também segundo a Anac.

