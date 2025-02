Learjet sai da pista durante pouso, bate em jatinho estacionado e causa morte de uma pessoa Quatro ficaram feridos. Causa provável foi atribuída a um trem de pouso defeituoso Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 00h22 (Atualizado em 11/02/2025 - 00h31 ) twitter

Learjet 35A saiu da pista e colidiu com um jato executivo Gulfstream G-200 que estava estacionado @donniefitz2

Um nova colisão entre aeronaves deixa vítimas nos Estados Unidos. Desta vez o acidente foi em solo, quando um jatinho Bombardier Learjet 35A saiu da pista após pousar no Aeroporto de Scottsdale e colidiu com outro jato executivo, um Gulfstream G-200 que estava estacionado, informou a Autoridade Federal de Aviação (FAA). Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na ocorrência registrada nesta segunda-feira (10) no aeroporto de Scottsdale, no Arizona.

At least 1 person has died, others injured after private jets collide at Scottsdale Airport in Arizona



A Learjet 35A veered off the runway after landing and crashed into a parked Gulfstream 200 business jet on the ramp. pic.twitter.com/STbGII92rp — T_CAS videos (@tecas2000) February 11, 2025

A causa provável da excursão de pista (quando uma aeronave não consegue parar na pista) foi atribuída a um trem de pouso defeituoso, de acordo com uma coletiva de imprensa concedida pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Scottsdale, Dave Folio, na noite de segunda-feira.

Uma pessoa morreu no impacto, ocorrido no meio da tarde. Até a noite, as autoridades trabalhavam na retirada do corpo. Ainda de acordo com o oficial bombeiro, dois indivíduos estavam em estado crítico e foram enviados para centros de trauma locais. Outra pessoa foi enviada para um hospital local e uma quarta recusou tratamento médico. As autoridades não tinham divulgado os nomes das vítimas horas após o acidente, informou a rede ABC News. A empresa que operava o Gulfstream, Jet Pros, esclareceu que não havia passageiros a bordo do jato estacionado no momento do acidente.

“Não houve feridos a bordo do Gulfstream, mas danos externos foram sofridos na aeronave”, disse o comunicado. “Estamos cooperando totalmente com as autoridades aeroportuárias e agências relevantes enquanto conduzem uma revisão completa da situação.”

A empresa também expressou suas condolências às famílias dos afetados e agradeceu aos socorristas pela rápida resposta ao que chamou de “acidente terrível”.

