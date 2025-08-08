Líder Aviação amplia as opções de conectividade a bordo Tecnologia permite conexão com qualidade equivalente à das redes em solo e já está disponível para instalação em aeronaves executivas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/08/2025 - 06h49 (Atualizado em 08/08/2025 - 06h49 ) twitter

Junia Hermont, CEO da Líder Aviação Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação anuncia a mais avançada solução de conectividade em voo do setor: o Gogo Galileo, desenvolvido pela Gogo Business Aviation, principal fornecedora global de internet a bordo para aviação executiva. A novidade passa a integrar o portfólio de serviços, permitindo que clientes tenham acesso a uma conexão de alta velocidade durante o voo, com desempenho comparável às melhores redes terrestres.

Com o Gogo Galileo, é possível realizar chamadas de vídeo em alta definição, participar de reuniões online, assistir a vídeos em 4K, jogar online, transferir arquivos pesados e acessar qualquer aplicação que exija alto desempenho de internet. A tecnologia opera por meio da constelação de satélites de órbita baixa (LEO) da Eutelsat OneWeb, que garante cobertura global, baixa latência e alta confiabilidade.

“A conectividade em voo deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade real dos nossos clientes, que desejam otimizar seu tempo a bordo e manter o mesmo padrão de experiência que têm em solo”, destaca Thiago Damasceno, diretor Comercial da Unidade de Manutenção Executiva da Líder Aviação.

Desenvolvido especialmente para a aviação executiva, o Gogo Galileo conta com equipamentos compactos, instalação simplificada (inclusive em aeronaves que já utilizam sistemas AVANCE ou SDR), além de suporte local e remoto 24/7.A plataforma oferece dois modelos de antenas com velocidades que podem chegar a até 195 Mbps de download e 32 Mbps de upload, sendo compatíveis com qualquer porte de aeronave e diversos tipos de operação, com cibersegurança de nível mundial, monitoramento automatizado e atualizações de sistema feitas remotamente durante o voo, sem necessidade de pouso.

A Gogo possui 15 bases internacionais e atende mais de 100 países, sendo o maior provedor do mundo de serviços de conectividade. Hoje, é a escolha número um de conectividade para grandes frotas, fabricantes (OEMs), pilotos e operadores em todo o mundo. São mais de 7 mil aeronaves conectadas, com mais de 990 milhões de milhas voadas e 9 milhões de dispositivos únicos conectados, consolidando a empresa como líder absoluta do setor.

A nova solução está disponível para instalação no Brasil com suporte e engenharia local oferecidos pela Líder. A expectativa é que, nos próximos meses, o número de aeronaves executivas equipadas com a tecnologia cresça de forma significativa, acompanhando a demanda crescente por conectividade de alto desempenho no segmento.

Como parte da estratégia de lançamento, a Líder promoveu um evento exclusivo em sua base de Sorocaba, reunindo clientes, parceiros e especialistas para uma demonstração real da solução em operação. Esta também é uma das novidades apresentadas pela Líder durante a LABACE 2025.

“Nosso compromisso é proporcionar aos clientes o que há de mais moderno, seguro e eficiente em tecnologia embarcada. Trazer o Gogo Galileo para o Brasil, com suporte da nossa estrutura técnica, é mais um passo nesse caminho”, completa Thiago.

