Líder Aviação apresenta na HELI XP ampliação da capacidade em hangaragem e manutenção de helicópteros Nova base em Campo de Marte, homologação como centro de serviços Leonardo e serviço Líder Acquisitions impulsionam atendimento em asas rotativas Luiz Fara Monteiro 19/05/2025 - 09h34 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h34 )

Helicóptero Bell 407GX Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação, empresa de aviação executiva, ampliou em 2025 os serviços de hangaragem e manutenção de helicópteros. O aumento da capacidade de atendimento foi apresentado ao mercado durante a HELI XP 2025, realizado nos dias 14 e 15 de maio, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Durante os dois dias, a Líder recebeu no evento cerca de 1,2 mil visitantes, entre clientes, parceiros e profissionais que atuam no segmento de asas rotativas.

Uma das iniciativas recentes apresentadas aos visitantes do HELI XP é a FBO (Fixed-Base Operator) no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista. Inaugurada em janeiro, é a 22ª base da Líder e ocupa um hangar com foco para as operações de asas rotativas, abrangendo manutenção, fretamento, gerenciamento, hangaragem e atendimento aeroportuário. Com a nova base e uma parceria com o Helicidade, a capacidade da Líder em manutenção de helicópteros teve um incremento de aproximadamente 88%.

‌



“Ao acrescentar a base de Campo de Marte em nossa estrutura, passamos a ter um espaço dedicado para os clientes de helicópteros, com sala VIP e hangar próprios e capacidade maior do que tínhamos antes”, explica Thiago Damasceno, diretor comercial da unidade de manutenção da Líder Aviação e da CTB - Composite Technology do Brasil (joint venture da Líder com a Sikorsky Aircraft para reparos de pás de helicópteros).

Outra novidade que a Líder trouxe para a HELI XP foi a homologação como Centro de Serviços Reconhecido concedida pela fabricante italiana Leonardo Helicopters, a partir de acordo firmado em abril. A Líder Aviação já era homologada para a manutenção nos modelos da Leonardo e, com esta nova posição, fortalece o compromisso em fornecer serviços que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela fabricante.

‌



“Essa conquista evidencia a capacidade técnica da Líder e empenho em oferecer serviços de ponta no segmento de manutenção de helicópteros. Mais que isso, incrementa nossa estratégia de mercado de consolidar a Líder como referência em manutenção de aeronaves no Brasil”, afirma Thiago.

Além da presença em estande indoor, a Líder Aviação participou do evento com a exposição de um helicóptero seminovo Bell 407GX para venda com exclusividade. “Nossa presença na HeliXP com exibição de helicópteros seminovos reforça o compromisso com clientes da Líder do segmento de asas rotativas, na promoção de compra e venda de helicópteros seminovos de todos os fabricantes e modelos. Tendo representado no Brasil quase todos os fabricantes de helicópteros ao longo de nossos 66 anos de existência, a Líder é a opção mais segura para quem deseja comprar ou vender uma aeronave”, detalha Anderson Markiewicz, diretor de vendas da empresa.

‌



