Líder Aviação celebra 20 anos de participação na LABACE Empresa apresenta o HondaJet e seu portfólio completo em aviação executiva durante o evento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 18h27 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa de aviação executiva confirma presença na LABACE 2025 Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação confirmou participação na Labace 2025, principal evento de aviação executiva no Brasil que acontece entre 5 e 7 de agosto no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Esta será a 20ª participação da empresa no evento.

Na Labace deste ano, a Líder vai apresentar seu portfólio de soluções one stop shop em aviação executiva, como manutenção e modernização de aeronaves, atendimento aeroportuário, fretamento e gerenciamento e consultoria para compra de aviões e helicópteros. Representante exclusiva da Honda Aircraft no Brasil, a Líder Aviação vai expor um HondaJet no estande de mais de 500 m2. Desde a primeira versão, já foram entregues cerca de 260 unidades de todos os modelos globalmente.



“O HondaJet é um sucesso comercial por ser o mais veloz, mais confortável e com maior autonomia entre os jatos superleves. Com a aeronave é possível cobrir todas as capitais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro, a partir da cidade de São Paulo”, completa Anderson Markiewicz, diretor de Vendas de Aeronaves da Líder Aviação.

A participação na Labace ocorre em um ano estratégico para a companhia, que anunciou em 2025 a expansão das operações na cidade de São Paulo e região. Entre as principais novidades, estão a nova base no Aeroporto de Congonhas (CGH), a ampliação da base no Aeroporto de Sorocaba (SOD) e a inauguração da nova base no Aeroporto Campo de Marte (RTE), a 22ª da Líder no país. O projeto faz parte de um movimento estratégico para fortalecer a presença da empresa na região, além de aprimorar a qualidade do atendimento aos clientes e otimizar a infraestrutura já existente.

De acordo com Junia Hermont, CEO da Líder Aviação, “esta Labace será especial, pois vamos celebrar a 20ª participação da Líder e por acontecer em Campo de Marte, aeroporto aonde chegamos recentemente com a nossa mais nova base. Esperamos receber diversos parceiros e clientes para apresentar soluções completas em aviação executiva”.



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.