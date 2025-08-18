Líder Aviação comemora balanço positivo na Labace e projeta novos negócios para o segundo semestre
A empresa recebeu clientes, parceiros e prospects ao longo dos três dias de evento no Campo de Marte
A Líder Aviação encerrou sua 20ª participação na LABACE celebrando resultados positivos e reforçando sua posição como a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Realizada entre os dias 5 e 7 de agosto no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, a feira recebeu mais de 14 mil visitantes e se consolidou como o principal ponto de encontro do setor na região.
Durante os três dias de evento, a Líder recebeu em seu espaço mais de mil visitantes, entre clientes, parceiros e prospects. Eles puderam conhecer de perto o portfólio completo de soluções, que inclui manutenção e modernização de aeronaves, fretamento e gerenciamento, vendas e aquisições, atendimento aeroportuário e operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás.
Um dos destaques foi a exposição do HondaJet Elite II, jato executivo superleve mais veloz, confortável e com maior autonomia da categoria. Representante exclusiva da Honda Aircraft no Brasil, a Líder anunciou a venda de uma unidade da aeronave durante a feira e o avanço de outras negociações em andamento, reforçando a força comercial da marca no país.
A LABACE 2025 também marcou a assinatura da parceria estratégica com a norte-americana Beta Technologies, referência no desenvolvimento de aeronaves sustentáveis. Pelo acordo, a Líder será representante de vendas exclusiva no Brasil, operadora e centro de serviços autorizado para os modelos ALIA 250 (eVTOL) e CX300 (eCTOL), com a aquisição inicial de três aeronaves e opção de compra de outras 50 unidades. A parceria insere oficialmente a empresa no segmento de aviação elétrica, com foco em soluções mais limpas, silenciosas e eficientes.
Outra novidade anunciada foi a expansão da atuação no Centro-Oeste, com o posicionamento de um jato executivo em Goianápolis, no Estado de Goiás. A iniciativa amplia a capilaridade da Líder, melhora a competitividade no fretamento e atende a regiões estratégicas com alta demanda e baixa oferta de voos comerciais, como polos dedicados ao agronegócio.
Representante exclusiva da Honda Aircraft no Brasil, a Líder despertou o interesse de visitantes de todo o país e de mercados vizinhos, que puderam explorar os diferenciais da aeronave e receber consultoria personalizada de sua equipe de vendas.
“Esta edição foi especial para nós. Comemoramos 20 anos de participação na LABACE, vendemos um HondaJet Elite II, apresentamos nossas soluções completas, anunciamos uma parceria inovadora com a Beta Technologies e inauguramos oficialmente a nossa nova base no Campo de Marte, que amplia ainda mais a nossa presença em São Paulo”, afirma Júnia Hermont, CEO da Líder Aviação. “Além dos contatos gerados e do fortalecimento de parcerias estratégicas, saímos com uma agenda de negócios promissora para o segundo semestre”.
A participação da Líder ocorreu em um ano marcado por investimentos robustos na ampliação de operações na capital paulista e região, incluindo a inauguração da base no Campo de Marte, a expansão da estrutura em Sorocaba e a instalação de uma base no Aeroporto de Congonhas e a chegada ao Centro-Oeste.“Mais do que apresentar produtos e serviços, a presença na LABACE 2025 reforçou nossa relevância para a aviação executiva brasileira e o compromisso em oferecer soluções personalizadas, seguras e inovadoras para diferentes perfis de clientes”, comemora Júnia.
