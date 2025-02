Líder Aviação expande operações em São Paulo com novas bases em Congonhas e Campo de Marte e ampliação em Sorocaba Empresa amplia presença no Estado com foco em inovação, eficiência e atendimento de excelência Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 19h03 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h03 ) twitter

Líder Aviação: parceria com Helicidade Heliporto

A Líder Aviação anuncia a expansão das operações em São Paulo. As novas iniciativas fazem parte de um movimento estratégico para fortalecer a presença da empresa na região, melhorar a qualidade do atendimento aos clientes e otimizar a infraestrutura existente.

As principais novidades incluem a renovação do contrato com a Aena, responsável pela concessão do Aeroporto de Congonhas (CGH), em uma nova área do aeroporto, a criação de uma nova base no Aeroporto Campo de Marte (RTE), a ampliação da base no Aeroporto de Sorocaba (SOD) e uma parceria estratégica com o Helicidade Heliporto.

Com as novas iniciativas, todos os serviços prestados pela Líder na Grande São Paulo e arredores serão mantidos e ampliados com a presença nos principais aeroportos que atendem a região, acomodando a demanda atual: Congonhas (fretamento e gerenciamento, hangaragem, sala VIP, vendas de aeronaves e atendimento aeroportuário, com foco em asas fixas), Campo de Marte (fretamento e gerenciamento, hangaragem, sala VIP, manutenção e atendimento aeroportuário, com foco em asas rotativas), Sorocaba (manutenção de asas fixas), Helicidade (manutenção de helicópteros Bell e Leonardo), Guarulhos (fretamento, sala VIP e atendimento aeroportuário) e Viracopos (fretamento e atendimento aeroportuário).

"Nosso compromisso é oferecer aos nossos clientes a melhor experiência em aviação executiva, com instalações de ponta e serviços especializados, em locais estratégicos da cidade“, conclui Junia Hermont, CEO da Líder Aviação.

Renovação de contrato e nova base em Congonhas

A Líder Aviação continuará a operar no Aeroporto de Congonhas. A empresa transferiu suas operações para um novo prédio e hangar, localizado do outro lado da pista e que já está operando normalmente. A mudança proporciona um espaço mais moderno, com fácil acesso pela Avenida dos Bandeirantes e pelo corredor Norte-Sul, principais vias da região. Na nova configuração, a base no local oferece os serviços de fretamento, gerenciamento, vendas de aeronaves, hangaragem e atendimento aeroportuário, com foco em asas fixas (aviões).

"Manter nossa operação em Congonhas é uma grande conquista, pois o aeroporto está estrategicamente localizado próximo às principais áreas financeiras e corporativas de São Paulo. A nova instalação oferece um ambiente mais moderno e confortável para nossos clientes, com uma sala VIP mais sofisticada, em breve, e todos os serviços especializados de aviação executiva“, afirma Junia.

Nova base em Campo de Marte

A Líder Aviação anuncia também a criação de uma base no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista. Esta será a 22ª base da empresa e pelo acordo com a concessionária Pax Aeroportos, a Líder vai ocupar, já a partir de janeiro de 2025, um hangar que terá como foco operacional as operações de asas rotativas (helicópteros), abrangendo manutenção, fretamento, gerenciamento, hangaragem e atendimento aeroportuário.

“Teremos agora um espaço dedicado para os clientes de helicópteros, com sala VIP e hangar próprios, e com capacidade de operação maior do que tínhamos antes”, explica Junia.

Ampliação da base em Sorocaba e parceria com o Helicidade

No Aeroporto de Sorocaba - Bertram Luiz Leupolz, a Líder promove a ampliação da base, que absorveu a operação de manutenção de aviões. Os Centros de Serviço Autorizados para Gulfstream e Hondajet foram transferidos de Congonhas para Sorocaba.

Inaugurada em novembro de 2023, a Líder passou, a partir de janeiro de 2025, a ocupar inteiramente e de maneira exclusiva um hangar com aproximadamente 4 mil m2. O local vai propiciar ao serviço de manutenção um hangar mais novo, dedicado e vocacionado para esta função. Além disso, no Aeroporto de Sorocaba não há necessidade de slot para pousos e decolagens, o que vai agilizar o recebimento de aeronaves para manutenção, diferentemente do que ocorre no aeroporto na capital paulista.

"A decisão de investir em Sorocaba foi tomada com a perspectiva de ampliar nossa capacidade de manutenção e oferecer ainda mais agilidade para os nossos clientes. Estamos agora completamente preparados para essa expansão e sempre mantendo a excelência nos serviços prestados no aeroporto que já se consolidou como hub de manutenções de aeronaves “, explica Junia.

A unidade de manutenção ganha ainda reforço com a parceria firmada com o Helicidade Heliporto, por meio da prestação de serviços de manutenção de helicópteros Bell Helicopters e Leonardo no local. “Com este acordo, vamos simplificar a logística para os proprietários de helicópteros Bell e Leonardo que operam no Helicidade, pois poderão fazer as manutenções no próprio heliporto onde já estão presentes”, detalha a CEO.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 66 anos, conta com mais de 1,3 mil colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento e gerenciamento de aeronaves, serviços aeroportuários, vendas e aquisições de aeronaves, serviços de manutenção e operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

