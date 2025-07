Líder Aviação expande presença na América Latina e reforça estratégia internacional na Argentina Empresa participou como patrocinadora oficial do Argentina Operators Conference 2025 e apresentou soluções em manutenção de aeronaves executivas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 17h47 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h47 ) twitter

Empresa reforça atuação na região com soluções homologadas por autoridades da Argentina, EUA e Europa Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, deu mais um passo em sua expansão internacional ao participar como patrocinadora oficial do Argentina Operators Conference 2025, evento promovido pela Honeywell nesta quarta (23), em Puerto Madero, Buenos Aires.

A empresa chegou à capital argentina para apresentar ao mercado regional sua estrutura robusta de manutenção aeronáutica, com diferenciais que a posicionam como hub estratégico para operadores de toda a América Latina, incluindo homologações simultâneas da ANAC Argentina, FAA (EUA) e EASA (Europa); Centro de Serviço Autorizado das marcas Gulfstream, Bell Helicopter e Leonardo; Dealer oficial Honeywell e Infraestrutura especializada com mais de 66 anos de atuação e escala continental.

“Acreditamos na força da aviação executiva para integrar mercados e impulsionar negócios em toda a América Latina. Estar na Argentina com nossa expertise técnica e parcerias globais reforça esse compromisso”, afirma o diretor comercial de manutenção de aeronaves, Thiago Damasceno. A participação também marca o fortalecimento das relações da empresa com operadores estrangeiros, fabricantes e autoridades aeronáuticas da região, posicionando a Líder como ponto de apoio confiável para aeronaves internacionais que operam no continente.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 66 anos, conta com mais de 1,3 mil colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves, serviços aeroportuários, vendas e aquisições de aeronaves, serviços de manutenção e operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

