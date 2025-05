Líder Aviação faz primeiro voo da aviação geral no Brasil com combustível sustentável Voo é realizado com combustível SAF fornecido pela Vibra, marcando avanço inédito rumo à descarbonização do setor aéreo executivo brasileiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 16h58 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h58 ) twitter

No voo realizado, foram emitidos cerca 9% menos CO2 Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, realizou nesta terça-feira, 20 de maio, o primeiro voo da aviação geral no país utilizando SAF (Sustainable Aviation Fuel). As operações foram feitas no Rio de Janeiro por helicóptero a serviço da empresa de energia Equinor, no transporte de profissionais até plataformas em alto-mar.

O SAF é um combustível sustentável que tem as emissões de carbono reduzidas ao longo de seu ciclo de vida – as emissões são em torno de 80% menores em comparação com o querosene de aviação tradicional. A aeronave, modelo S92, foi abastecida pela Vibra, única fornecedora desse combustível no Brasil, por meio da BR Aviation, sua unidade de negócios para abastecimento de aeronaves e atividades correlatas.

O voo teve como ponto de partida o Aeroporto de Jacarepaguá e foi abastecido com um blend composto por 10% de SAF e 90% de JET A fóssil, conforme autorizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e certificado pelo laboratório de Ensaios de Combustível da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o que reforça a segurança e a rastreabilidade do processo.

No voo realizado, considerando o blend e o potencial de redução de emissões do SAF, foram emitidos cerca 9% menos CO2.

“Esse voo representa um marco na trajetória da aviação geral no país. Estamos dando um passo concreto na direção de uma operação mais sustentável e comprometida com as futuras gerações. Essa também é uma prática já bem estabelecida entre nossos clientes do setor de energia, que valorizam soluções de menor impacto ambiental — um valor que também é nosso na Líder”, destaca Diego Reis, diretor geral de Operações de Helicópteros da Líder Aviação.

O biocombustível utilizado foi produzido a partir de óleo de cozinha usado chamado UCO (Used Cooking Oil). O reaproveitamento de resíduos como matéria-prima para produção de biocombustíveis transforma um passivo ambiental em uma solução de alto impacto positivo na descarbonização, representando um avanço relevante em termos de inovação e responsabilidade climática. O SAF é um combustível tecnicamente chamado de drop-in, e o blend mencionado pode ser utilizado nos motores atuais sem a necessidade de adaptação, permitindo a transição gradual para um modelo de aviação mais limpo e eficiente. O combustível fica armazenado no Aeroporto Internacional do Galeão (GIG), que possui a certificação ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) para este tipo de armazenagem.

Pioneirismo que antecipa o futuro da aviação

Mais do que um feito inédito, o voo simboliza uma mudança concreta de mentalidade dentro do setor da aviação do Brasil. Com essa iniciativa, a Líder Aviação se torna a primeira empresa de aviação executiva a adquirir SAF da Vibra e se antecipa a uma exigência que só entrará em vigor a partir de 2027: a obrigatoriedade do uso de combustível sustentável em proporção mínima nas operações aéreas. Com 66 anos de história, a empresa coleciona marcos pioneiros, e este é mais um exemplo de seu compromisso com a inovação.

“A Vibra, líder de mercado no segmento de aviação, não poderia deixar de ser a empresa pioneira na comercialização de SAF no Brasil. Fomos também os primeiros na atuação com Book & Claim deste combustível sustentável. Como protagonistas na transição energética, contribuímos também desta forma para a descarbonização deste segmento extremamente importante para a economia do país” afirma Juliano Prado, vice-presidente executivo de Comercial B2B da Vibra.

Para a Líder Aviação, o SAF é uma das ferramentas mais promissoras no caminho da descarbonização e seu uso está inserido em um plano mais amplo de sustentabilidade da companhia, que inclui também programas de eficiência no consumo de combustível, padronização de rotas, uso de energia limpa e participação ativa em fóruns e debates regulatórios sobre o futuro da aviação.

“Estamos comprometidos em liderar essa transição energética na aviação. O uso do SAF é uma iniciativa concreta que alia inovação à responsabilidade ambiental, além de manter os elevados padrões de segurança operacional da empresa”, afirma Jorge França, diretor de QSMSI da Líder Aviação.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 66 anos, conta com mais de 1,3 mil colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento e gerenciamento de aeronaves, serviços aeroportuários, vendas e aquisições de aeronaves, serviços de manutenção e operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 22 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

Sobre a Vibra

Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra é hoje uma plataforma multienergia que oferece soluções além dos combustíveis tradicionais, atendendo às necessidades energéticas de seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. Nos últimos anos foram investidos mais de R$ 7 bilhões em projetos de transição energética, visando um portfólio de soluções renováveis e descarbonização. Fazem parte do ecossistema da Vibra a Comerc, a Evolua e a EzVolt.

No mercado automotivo, a Vibra detém a licença da marca Petrobras, operando uma rede com cerca de 8 mil postos de combustíveis em todo o país, incluindo as franquias BR Mania e Lubrax+. Com presença em todas as regiões, atende mais de 30 milhões de consumidores por mês e detém 31% de participação no mercado de postos embandeirados. A empresa também abastece mais de 10,4 mil clientes em 30 mil pontos de consumo, em setores como aviação, transporte, indústria, mineração, químicos e agronegócio. Com a marca BR Aviation, também licenciada à companhia, é responsável pelo abastecimento de 6 em cada 10 aeronaves, em mais de 90 aeroportos. Referência em lubrificantes, a Vibra possui a maior planta da América Latina e é reconhecida nacionalmente pela marca Lubrax. Como parte de sua estratégia ESG, a empresa incorporou o combate à violência sexual de crianças e adolescentes como uma causa prioritária, consolidando esse compromisso como um dos pilares da sua atuação.

