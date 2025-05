Líder Aviação prorroga inscrições de Programa de Formação Técnica em Sorocaba Iniciativa oferece capacitação teórica e prática para formar novos talentos no setor aeronáutico Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h36 ) twitter

Inscrições vão até 19/6

A Líder Aviação prorrogou o processo seletivo para o Programa de Formação Técnica 2025, para operação na base da empresa no Aeroporto de Sorocaba, em São Paulo. As inscrições vão até 19 de junho.

A iniciativa visa atender à crescente demanda por profissionais qualificados para atuar no mercado de aviação. O programa tem por objetivo formar mão de obra qualificada para atuar na área de manutenção de aeronaves.

Voltado para pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos técnicos, o programa inclui capacitação teórica e prática nas áreas de manutenção aeronáutica. Os participantes terão acesso a uma infraestrutura de ponta, treinamento com especialistas da Líder e vivência no dia a dia das operações da empresa, que é referência no setor de aviação executiva no Brasil.

Os candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, curso técnico em mecânica, mecatrônica, elétrica ou eletrônica e disponibilidade para participar do programa presencialmente na base da Líder em Sorocaba. Os selecionados terão estágio remunerado, vale refeição, vale transporte, bolsa de estudos e pagamento das taxas da ANAC para obtenção das certificações necessárias.

A base da empresa no Aeroporto de Sorocaba Bertram Luiz Leupolz foi ampliada em 2025, passando a ocupar inteiramente e de maneira exclusiva um hangar com aproximadamente 4 mil m2. O local é dedicado principalmente ao serviço de manutenção de aviões e abriga os centros de serviços autorizados para as fabricantes Gulfstream e Honda Aircraft.

Os interessados devem se inscrever através do site Vagas.com (vagas.com.br/v2729791).

