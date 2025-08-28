Livelo oferece desconto de até 40% em passagens aéreas para os Estados Unidos Os clientes também podem aproveitar para aumentar o saldo de pontos com ofertas especiais em parceria com várias marcas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, DC Luiz Fara Monteiro

A Livelo, maior empresa de recompensas do país, oferece oportunidades exclusivas para que os participantes aproveitem ao máximo o acúmulo e uso de pontos. Com benefícios que transformam a forma de comprar no dia a dia, é possível viajar para os Estados Unidos com até 40% de desconto e juntar pontos com uma ampla rede de parceiros.

Conheça os detalhes abaixo:

Para quem sonha em explorar as paisagens icônicas, os cassinos e a vibrante cultura de Los Angeles, Las Vegas ou São Francisco, a Livelo preparou uma campanha especial que oferece até 40% de desconto na compra de passagens aéreas para esses destinos.

‌



O desconto é exclusivo para assinantes do Clube Livelo e será incluído automaticamente no preço da passagem, sem necessidade de usar um cupom. Para mais detalhes sobre essa oferta, que é válida até 01/09, acesse aqui.

Junte mais pontos com compras online

‌



Versatilidade, variedade e ótimos preços em produtos para casa estão na campanha especial com o Carrefour Shopping. Somente hoje (28/08), ao utilizar o cupom LIVELO no site da parceria, os potes herméticos Electrolux com tampa de Bambu oferecem 10 pontos a cada real gasto, enquanto os outros itens rendem 3 pontos por real gasto.

Com a Adcos, os consumidores encontram dermocosméticos eficientes para a rotina de cuidado pessoal. As compras realizadas no site da parceria com o cupom LIVELO até domingo (31/08) dão 10 pontos a cada real gasto para assinantes do Clube Livelo e 8 pontos por real gasto para os demais clientes.

‌



Na ação com a Elbo, é possível adquirir produtos de tratamento para a pele que unem naturalidade e alta performance. Comprando no site da parceria até domingo (31/08) com o cupom LIVELO, os clientes podem juntar 10 pontos a cada real gasto.

Outra novidade é com a Live, marca referência em moda fitness, com peças que são tendência e indispensáveis no guarda-roupa. Os participantes que realizarem a primeira compra no site da parceria com o cupom LIVELO até amanhã (29/08) recebem 10 pontos a cada real gasto, enquanto os demais consumidores ganham 5 pontos por real gasto.

Para quem valoriza o aroma, o sabor e a versatilidade dos melhores cafés, a Coffee++ possui as melhores opções. Utilizando o cupom LIVELO no site da parceria até amanhã (29/08), os assinantes do Clube Livelo garantem 13 pontos a cada real gasto e os demais clientes juntam 3 pontos por real gasto.

As regras das campanhas promocionais podem ser conferidas na página dedicada a cada parceria. É importante ficar atento aos produtos que garantem a pontuação turbinada e se é necessário utilizar um cupom para pontuar. Para mais informações, acesse o site da Livelo ou baixe o aplicativo do programa de recompensas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.