Livelo promove ofertas exclusivas na ação temática “Especial Viagem com Pontos” Os consumidores podem aproveitar para aumentar o saldo de pontos, além de resgatar passagens aéreas e serviços de aluguel de veículos com desconto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 16h16 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Especial Viagem com Pontos” Divulgação BH Airport

A Livelo, maior empresa de recompensas do país, apresenta ofertas exclusivas para clientes que buscam tornar mais ágil e prático o sonho de explorar novos destinos e vivenciar diferentes culturas. Em mais uma edição do “Especial Viagem com Pontos” é possível aumentar a pontuação com compras online em parceiros do segmento de turismo e trocar pontos por passagens aéreas e serviços de aluguel de veículos com desconto, tornando a viagem ainda mais acessível e conveniente.

Confira as principais ofertas abaixo:

Na oferta com o Beto Carrero, os consumidores levam toda a família para curtir o maior parque temático da América Latina. Comprando no site da parceria até domingo (17/08) com o cupom LIVELO, os assinantes do Clube Livelo juntam 4 pontos a cada real gasto e os demais clientes recebem 2 pontos por real gasto.

Com a Agaxtur, dá para planejar viagens para qualquer destino ao redor do mundo e ainda acumular pontos com a próxima aventura. Ao adquirir cruzeiros marítimos até domingo (17/08) no site da parceria, os clientes ganham 3 pontos a cada real gasto.

‌



A Decolar proporciona uma experiência completa, tornando o planejamento da viagem mais fácil. Até domingo (17/08), no site da parceria, é possível juntar 5 pontos a cada real gasto em diárias de aluguel de carros para assinantes do Clube Livelo e 4 pontos por real gasto para os demais participantes. Os outros produtos rendem 2 pontos a cada real gasto.

Outra novidade é com a Movida, que tem uma ampla variedade de veículos para quem deseja explorar o país sobre quatro rodas com liberdade. Nas diárias de aluguel de carro realizadas no site da parceria até domingo (17/08), os assinantes do Clube Livelo obtêm 10 pontos a cada real gasto, enquanto os demais consumidores garantem 7 pontos por real gasto. A retirada do veículo deve acontecer até 31/08.

‌



Troque pontos por passagens aéreas com descontos de até 25%

Para quem deseja curtir as férias relaxando sob o sol das praias paradisíacas da Bahia, a Livelo preparou uma campanha imperdível para tornar esse período ainda mais especial. Ao trocar pontos por passagens aéreas com destino a Salvador, Porto Seguro ou Ilhéus até às 10h do dia 18/08, o desconto é de 25%. É necessário utilizar o cupom BAHIA25. O pagamento pode ser realizado com pontos ou pontos mais dinheiro. Para saber mais, acesse aqui.

‌



Também é possível viajar de carro com praticidade e usando pontos. Até às 10h do dia 18/08, os clientes aproveitam um desconto de 20% ao utilizar o cupom CARROSAGO20 no resgate de diárias de carros. O pagamento pode ser feito com pontos ou pontos e dinheiro, com o valor em reais podendo ser parcelado em 12 vezes sem juros caso ultrapasse R$ 360. Saiba mais aqui.

Todas as ofertas, bem como o regulamento das campanhas, estão disponíveis no site e aplicativo do programa de recompensas.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com nove anos de mercado, já possui mais de 54 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.