Livro relata experiências de mulheres nos vários setores da aviação

MULHERES... O Céu Não é o Limite!: coletânea de histórias e experiências vividas por mulheres de destaque no setor de aviação

O blog sugere aos leitores que curtem ou pretendem ingressar no setor de aviação uma leitura interessante.

Na definição dos idealizadores do livro, é uma obra para mulheres , e também homens, que fazem parte ou pretendem ingressar na aviação, ou amantes da área. O livro recebeu o título de 'MULHERES... O Céu Não é o Limite!' é uma coletânea de histórias e experiências vividas por mulheres de destaque em diferentes segmentos do setor, tais como:

✈︎ Empresárias

✈︎ Comandantes

✈︎ Tripulantes de Cabine

✈︎ Engenheiras aeronáuticas

✈︎ Advogadas especialistas em direito aeronáutico

✈︎ Instrutoras de voo

✈︎ Psicólogas de aviação

✈︎ Autoridades em legislação aeronáutica

Enfim... todas aquelas que, de alguma forma, mesmo com todos os desafios do mundo corporativo, administrando vida pessoal e profissional, traçaram os seus caminhos e carreiras na aviação, com conquistas que as tornaram únicas e especiais.

Diferentemente de outros livros já publicados sobre aviação ou sobre diversidade no ambiente de trabalho, este é o primeiro com foco na presença feminina no setor e com vivências e desafios reais.

"Sejam muito bem-vindos, apertem seus cintos, se inspirem e aproveitem essa viagem conosco", diz Sandra Assali, Idealizadora da obra.

Sandra Assali é presidente da ABRAPAVAA (Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vitimas de Acidentes Aéreos).

Prefácio: Gianfranco “Panda” Beting, publicitário, fotógrafo, escritor e consultor aeronáutico internacional e co-fundador da Azul Linhas Aéreas.

Editora Brasilzão

Link para aquisição da obra: https://pag.ae/7-j3GGyxL