Mais de 40 toneladas de donativos ao RS saíram da Base Aérea de Florianópolis nesta semana

Aeronaves da BAFL levam ajuda ao Rio Grande do Sul (Base Aérea de Florianópolis)

Com localização estratégica e capacidade de mobilização rápida, a Base Aérea de Florianópolis (BAFL) tem sido fundamental na Operação Taquari 2. Recentemente, tornou-se um ponto focal no esforço de ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Utilizando sua infraestrutura e recursos logísticos, a Base é um Centro de Distribuição Remoto de doações, coordenando o envio de suprimentos essenciais para as áreas afetadas.

No segunda-feira (13), uma aeronave C-105 Amazonas da FAB foi carregada com cerca de 4 toneladas de donativos na BAFL e, na manhã seguinte, decolou com destino à Base Aérea de Canoas.

Na tarde de terça-feira (14), chegou de Curitiba um caminhão do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) carregando 6 toneladas de donativos. Os militares pernoitaram na BAFL e seguiram para Canoas no dia seguinte. De Brasília, chegaram à BAFL seis comboios que também pernoitaram e seguiram para o Rio Grande do Sul na manhã seguinte.

Como parte dos esforços contínuos, os militares da BAFL também prepararam uma carreta carregada com aproximadamente 30 toneladas de suprimentos, que foi enviada para Santa Maria (RS).

Todos Unidos pelo Sul

A FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram no dia 30 de abril, com resgates de pessoas ilhadas, e estendem-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outras.

