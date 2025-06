Mais de 500 pipas recolhidas: Aeroporto Internacional de Belém reforça segurança com a campanha “Troque sua pipa por uma bola” tem o objetivo de conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos de empinar pipas no entorno de aeroportos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 09h04 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h04 ) twitter

Campanha "Troque sua Pipa por uma Bola" Divulgação Norte da Amazônia Airports

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém comemora o sucesso de mais uma edição da tradicional campanha “Troque sua pipa por uma bola“, realizada na manhã desta quarta-feira (25) com o objetivo de conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos de empinar pipas no entorno de aeroportos. A iniciativa, que acontece pelo segundo ano consecutivo sob a gestão da NOA, possibilitou a troca gratuita de cerca de 500 pipas pela mesma quantidade de bolas, brinquedos que não apresentam riscos à segurança dos voos. Por meio de um carro de som, moradores das comunidades Pratinha I e II, localizadas nas proximidades do sítio aeroportuário, receberam orientações sobre o tema e foram recebidos pela equipe da concessionária para a substituição gratuita dos itens.

De acordo com Rodrigo Garcia, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, a expectativa é de que a ação contribua para fortalecer a segurança dos voos junto aos moradores dos arredores do sítio aeroportuário. “Através dessa campanha, conseguimos promover a conscientização, de forma mais descontraída e lúdica, sobre a importância de realizar essa brincadeira em locais que não representem riscos à aviação ou aos praticantes, que em sua grande maioria são crianças e adolescentes”, avalia.

Já para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a iniciativa está alinhada com os compromissos sociais e ESG da concessionária. “Nos empenhamos não apenas em redefinir o conceito de mobilidade aérea por meio das obras de requalificação do Aeroporto Internacional de Belém, que oferecem mais conforto aos passageiros e reforçam a segurança operacional, mas também em fortalecer a convivência responsável com as comunidades do entorno. Com isso, reafirmamos que a NOA está atenta aos impactos da operação aeroportuária nas áreas próximas ao sítio aeroportuário, além de manter o foco constante na segurança de todos os usuários do modal aéreo”, destaca.

