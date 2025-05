Mais de 60 aviões da frota da Avianca contam com marcadores de assentos com numeração mais visível, em braille e maior contraste Nos últimos 2 anos a companhia aérea completou mais de 50 ações de alto e médio impacto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h37 ) twitter

Copanhia oferece assistência especial aos viajantes desde o embarque até o destino final Divulgação Avianca

A Avianca reafirma seu compromisso com a inclusão e celebra os avanços do seu programa “Avianca Acessível”. Com mais de 60 aviões A320 equipados com marcadores de assentos com numeração mais visível, em braille e maior contraste, a companhia aérea continua transformando a experiência de voar, derrubado barreiras e construindo um céu onde todos são bem-vindos.

“Avianca Acessível” é um programa integral que busca abranger as necessidades dos viajantes desde o momento em que projetam o seu voo até a chegada ao destino. Por meio do alinhamento e capacitação de suas equipes, a companhia aérea identifica, prioriza e elimina as barreiras existentes em sua experiência. Nos últimos dois anos, foram completadas mais de 50 ações de alto médio impacto, impulsionadas pelo conhecimento e pela atuação do Comité Externo de Acessibilidade.

“O foco do Avianca Acessível é baseado no bom senso, a empatia e o desenho universal, priorizando o progresso contínuo. Estamos orgulhosos com os avanços conquistados, o apoio dos nossos parceiros e do compromisso das nossas equipes”, afirmou Michel Swiatek, diretor de acessibilidade da Abra.

Além da implementação do braille, destacam-se:

A plataforma SERVIR: em colaboração com a Fenascol, implementou-se um teste-piloto para a tradução de mensagens a linguagem de sinais.

Guia de serviço: uma cartilha com conselhos e ferramentas-chaves para agentes de aeroporto e tripulantes de cabine em frente aos passageiros com deficiência.

Rampas: a Avianca, junto com provedores de operações terrestres, construiu rampas em Cartagena e Valledupar, beneficiando mais de 1.200 viajantes.

Página web de acessibilidade: oferecendo informação detalhada e específica para cada tipo de deficiência.

Zoom na deficiência intelectual e neurodivergência: por meio do Lifesense, foram treinados mais de 5.500 agentes de aeroporto e tripulantes de cabine para entregar um serviço adaptado às necessidades dos passageiros com autismo e outras condições.

A Avianca reafirma seu compromisso de continuar investindo esforços e recursos em iniciativas que promovam a acessibilidade e a inclusão, trabalhando dia-a-dia para que voar seja uma experiência sem barreiras e para todos.

