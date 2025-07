Mais pontual do Brasil desde 2024, GOL lidera outra vez o ranking do continente Companhia se mantém como referência em pontualidade e termina o mês de junho como a mais pontual da região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h23 ) twitter

GOL: pontualidade reconhecida internacionalmente Divulgação GOL

Ampliando ainda mais seu compromisso com a pontualidade, a GOL Linhas Aéreas manteve a tradição e fechou o mês de junho na liderança do ranking On-Time Performance da América Latina, se mantendo em primeiro lugar no Brasil por mais um mês, o sexto seguido em 2025.

A Companhia se consagrou como a mais pontual do continente com 89,09% de todos os seus voos com chegada até 15 minutos do horário previsto. O dado é da Cirium, plataforma referência para dados aeronáuticos globais que já havia reconhecido a GOL como a mais pontual do Brasil em 2024.

A liderança no continente não é inédita para a GOL. A Companhia já havia sido a mais pontual da América Latina entre junho e julho de 2024 e em janeiro deste ano, sinalizando os bons ventos que a consolidaram como referência em pontualidade na região. Em momento de franca expansão internacional, com ampliação de operações em todo o continente, de Cancún a Bariloche, cidade argentina onde iniciou operações sazonais no início de julho, a GOL finca sua marca além das fronteiras brasileiras.

Para Celso Ferrer, CEO da GOL, a manutenção desta liderança por tantos meses reflete o comprometimento de todas as áreas da empresa envolvidas na operação. “Nos últimos meses vimos nascer uma GOL mais forte, com um trabalho de reestruturação que tem na sua operação eficiente e consistente a base dessa Companhia fortalecida para o futuro. Para nós, a pontualidade é mais do que cumprir horários: é respeitar o tempo do cliente de forma inteligente, além de oferecer uma experiência confiável e, acima de tudo, segura”, disse.

Fruto de uma operação consistente desde 2024, a pontualidade da GOL foi reconhecida internacionalmente em março deste ano, quando representante da Cirium esteve em São Paulo, no antigo hangar da Companhia em Congonhas, para reconhecer o trabalho de excelência da GOL, que desenvolve um conjunto de iniciativas estratégicas com foco na melhoria contínua em todas as áreas da operação.

“Trabalhamos intensamente todos os dias para entregar uma operação de excelência para quem escolhe voar conosco. Junho tradicionalmente marca o início de uma alta temporada de inverno, com mais operações e, claro, um desafio maior para entregar o melhor serviço. E é motivo de muito orgulho confirmar que os esforços do nosso Time de Águias colocaram a GOL mais uma vez no topo do ranking de pontualidade do Brasil e da América Latina”, comentou Albert Pérez, Chief Operation Officer da GOL.

