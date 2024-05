Marinha faz resgate de moradora isolada na região da Lagoa dos Patos (RS) Aeronaves da Marinha atuam no reconhecimento da região e no resgate de moradores vítimas das enchentes

Marinha opera missões de resgate no Rio Grande do Sul (Agência Marinha de Notícias)

Em meio a um cenário de calamidade e incerteza, os militares da Marinha do Brasil (MB) seguem sua missão de apoiar a população gaúcha. Nesta quinta-feira (16), uma moradora que estava isolada na Ilha dos Marinheiros, distrito do município do Rio Grande (RS), teve que ser resgatada.

As chuvas intensas que atingiram a região causaram o transbordamento de rios e a formação de áreas alagadas, deixando várias comunidades sem acesso a serviços básicos, alimentação e moradia.

Esse foi o caso da manicure autônoma Nilsa Bilhalva Mendes, de 59 anos, que foi resgatada pela aeronave UH-12 “Esquilo” da MB que decolou do Navio Aeródromo Multipropósito “Atlântico”,informa a Agência Marinha de Notícias. Ela e o marido estavam abrigados na casa de amigos, ainda no mesmo distrito na região da Lagoa dos Patos, há alguns dias, pois sua casa está completamente alagada. Por motivos de saúde, diabetes e problemas de coração, após o voo, ela foi levada pela Defesa Civil para a casa de um dos seus três filhos em Rio Grande. O trajeto de Rio Grande para a Ilha dos Marinheiros seria de 50 minutos por carro, mas as estradas estão completamente embaixo d’água.

Operação “Taquari 2″

Atuantes na calamidade desde o dia 30 de abril, militares da Marinha continuam a reforçar as ações junto às cidades gaúchas atingidas pelas chuvas. Cerca de 2.000 pessoas já foram resgatadas pelos militares da MB e a Força Naval mobilizou 11 aeronaves, 9 navios, 50 embarcações e 70 viaturas para prestar auxílio. Além disso, desde o dia 9 de maio, a Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM) vem empreendendo ações de assistência à saúde no Hospital de Campanha (HCamp), em Guaíba, o que contribui para aliviar o fluxo nos hospitais da região.

Fonte: Agência Marinha de Notícias





