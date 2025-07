Mesmo com incerteza econômica, gastos nas férias de verão dos americanos podem atingir US$ 226,6 bi O 17º Vacation Confidence Index 2025, realizado pela Allianz Partners EUA, revela que os americanos estão priorizando as férias mais do que nunca Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/07/2025 - 02h05 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h05 ) twitter

Confiança dos norte-americanos em tirar férias de verão é a mais alta de todos os tempos William Alves

Em meio a pressões econômicas e restrições orçamentárias, a confiança dos norte-americanos em tirar férias de verão é a mais alta de todos os tempos: de acordo com o Vacation Confidence Index 2025*, relatório anual realizado pela Allianz Partners EUA, este ano, seis em cada dez (63%) americanos estão confiantes de que tirarão férias de verão.

Os recordes de confiança são acompanhados por recordes de gastos com férias, com previsão de que os americanos gastem US$ 226,6 bilhões nas férias de verão de 2025. A empresa de seguro viagem e assistência constatou que os gastos previstos para este ano aumentaram 2,26% em relação a 2024, sinalizando uma forma de resiliência nas férias em que os americanos estão priorizando o tempo fora.

O recorde de gastos deste ano continua uma escalada de seis anos, com estimativas anuais que mais do que dobraram desde os US$ 101,7 bilhões de 2019 - indicando uma mudança pós-pandemia no comportamento de viagens. A tendência de aumento no gasto médio previsto por domicílio continua robusta. Em 2025, espera-se que esse valor chegue a US$ 2.867, marcando um aumento modesto em relação aos US$ 2.843 em 2024.

“Apesar do aumento da pressão sobre as carteiras e da inflação contínua dos custos de viagem, ainda estamos vendo os americanos priorizarem as férias este ano”, diz Emily Hartman, gerente geral da Allianz Partners EUA. “O aumento contínuo dos gastos indica que eles consideram as viagens como uma meta principal ao estabelecerem orçamentos e planos financeiros. Quando os viajantes planejam suas próximas férias, um item que é importante não esquecer é o seguro de viagem. Depois de meses, talvez até anos de planejamento, faz sentido ter uma rede de segurança para proteger seu investimento.”

‌



Principais tendências de 2025

O Vacation Confidence Index 2025 destacou os seguintes comportamentos emergentes dos viajantes dos EUA:

‌



Geração Z e Millennials lideram as viagens de verão: os americanos mais jovens (com menos de 35 anos) estão 70% confiantes de que tirarão férias de verão este ano. Esses grupos também possuem uma probabilidade maior de ter tirado férias nos últimos três meses, especialmente aqueles com idade entre 18 e 34 anos (29%), assim como aqueles com filhos morando em casa (31%).

os americanos mais jovens (com menos de 35 anos) estão 70% confiantes de que tirarão férias de verão este ano. Esses grupos também possuem uma probabilidade maior de ter tirado férias nos últimos três meses, especialmente aqueles com idade entre 18 e 34 anos (29%), assim como aqueles com filhos morando em casa (31%). As “micro-casas” estão de volta: os americanos estão se afastando de viagens mais longas e se aproximando de viagens mais curtas, com duração de uma ou duas noites (31%, +3). Como resultado, o número médio de noites por viagem está diminuindo, voltando para 4 noites.

os americanos estão se afastando de viagens mais longas e se aproximando de viagens mais curtas, com duração de uma ou duas noites (31%, +3). Como resultado, o número médio de noites por viagem está diminuindo, voltando para 4 noites. Os viajantes estão se esbanjando em suas viagens mais curtas: os viajantes estão procurando aproveitar ao máximo suas “micro-casas”, pois o valor gasto em viagens de uma e duas noites cresceu significativamente este ano. O gasto médio em uma viagem de uma noite saltou de US$ 594 em 2024 para US$ 700 em 2025. Com base na análise do gasto médio, os custos de uma noite são os mais caros, enquanto o melhor valor é encontrado na marca de uma semana.

os viajantes estão procurando aproveitar ao máximo suas “micro-casas”, pois o valor gasto em viagens de uma e duas noites cresceu significativamente este ano. O gasto médio em uma viagem de uma noite saltou de US$ 594 em 2024 para US$ 700 em 2025. Com base na análise do gasto médio, os custos de uma noite são os mais caros, enquanto o melhor valor é encontrado na marca de uma semana. O “Bleisure” está em alta: um maior número de americanos está adicionando tempo de lazer a uma viagem de negócios ou evento da vida (ou vice-versa) em comparação com o ano passado (33%, +9). Durante as viagens de lazer, mais americanos estão investindo em experiências de viagem de luxo (31%, +4), sendo que, a Geração Z e a Geração Y são as mais propensas a investir em experiências de luxo.

um maior número de americanos está adicionando tempo de lazer a uma viagem de negócios ou evento da vida (ou vice-versa) em comparação com o ano passado (33%, +9). Durante as viagens de lazer, mais americanos estão investindo em experiências de viagem de luxo (31%, +4), sendo que, a Geração Z e a Geração Y são as mais propensas a investir em experiências de luxo. A acessibilidade econômica desempenha um papel fundamental nas decisões orçamentárias: mesmo que os gastos atinjam os níveis mais altos de todos os tempos, um número cada vez maior de americanos que não têm confiança para tirar férias diz que isso se deve a restrições financeiras. Quase 70% afirmam que sua falta de confiança decorre do fato de não quererem ou não poderem arcar com a despesa, um aumento significativo em relação aos 62% em 2024.

mesmo que os gastos atinjam os níveis mais altos de todos os tempos, um número cada vez maior de americanos que não têm confiança para tirar férias diz que isso se deve a restrições financeiras. Quase 70% afirmam que sua falta de confiança decorre do fato de não quererem ou não poderem arcar com a despesa, um aumento significativo em relação aos 62% em 2024. Os eventos com ingressos continuam a impulsionar as viagens: como vimos com as grandes séries de shows, como a turnê Eras de Taylor Swift, os americanos estão viajando tanto internamente quanto internacionalmente para participar de eventos (29%). Mais da metade (63%) dos viajantes deve assistir a pelo menos um show ou evento com ingressos este ano, e a proporção de pessoas que vão a três ou mais shows, festivais ou eventos aumentou em cinco pontos este ano.

Resiliência nas férias

Apesar de metade dos americanos (51%) dizerem não ter dinheiro para tirar férias, 4 em cada 10 estão confiantes de que tirarão uns dias de descanso mesmo assim - uma continuação da tendência de “férias justas” que o Vacation Confidence Index identificou no ano passado. (“Férias justas” é o termo utilizado para quando alguém sai de férias, mesmo não podendo arcar com as despesas decorrentes da viagem).

‌



“Desde o início do Vacation Confidence Index, temos visto que os americanos dão mais ênfase às férias”, diz Daniel Durazo, Diretor de Comunicações Externas da Allianz Partners EUA. “Este ano, vimos que esse índice atingiu o nível mais alto de todos os tempos, com 75% dos americanos considerando as férias anuais importantes para eles, independentemente de sua capacidade de tirar férias. Essa priorização consistente é uma indicação da maneira como os americanos querem viver e aprender - não esperamos que isso mude tão cedo.”

O Vacation Confidence Index (Índice de Confiança nas Férias) é realizado todo verão desde 2009 pela empresa nacional de pesquisas Ipsos Public Affairs em nome da Allianz Partners EUA. As férias são definidas como uma viagem de lazer de pelo menos uma semana para um local a 160 quilômetros ou mais de casa.

A Allianz Partners oferece seguro de viagem por meio da maioria das principais companhias aéreas dos EUA, dos principais agentes de viagem, de agências de viagem on-line, de empresas hoteleiras, de linhas de cruzeiro e diretamente aos consumidores. Para obter mais informações sobre a Allianz Partners e as apólices de viagem disponíveis, acesse http://www.allianztravelinsurance.com/

*Metodologia: Esses são os resultados de uma pesquisa da Ipsos realizada em nome da Allianz Partners. Para essa pesquisa, uma amostra de 2.005 americanos com mais de 18 anos foi entrevistada de 14 a 15 de abril de 2025 por meio do Ipsos Online Omnibus. A precisão das pesquisas on-line da Ipsos é medida usando um intervalo de credibilidade. Nesse caso, os resultados têm precisão de +/- 2,7 pontos percentuais, 19 vezes em 20, em relação aos resultados que teriam sido obtidos se todos os adultos americanos tivessem sido entrevistados. A amostragem por cotas e a ponderação foram empregadas para equilibrar a demografia e garantir que a composição da amostra reflita a da população real dos EUA, de acordo com dados do U.S. Census Bureau. Os intervalos de credibilidade são mais amplos entre os subconjuntos da população.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem. Nossos especialistas em inovação estão redefinindo os serviços de seguros, oferecendo produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional. Nossos produtos são incorporados perfeitamente aos negócios de nossos parceiros ou vendidos diretamente aos clientes e estão disponíveis por meio de várias marcas comerciais como Allianz Assistance, Allianz Travel e Allianz Care. Presente em mais de 70 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,9 milhões de casos por ano, com foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo.

