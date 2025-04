MIRA Transportes expande atuação do setor aéreo Segmento aéreo já representa 9% de toda a operação da empresa. Expectativa é dobrar o número em 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 18h42 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h42 ) twitter

2021 - 08 - 24 - ES - Serra - Mira Transportaora, Tims - Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

O MIRA Transportes, empresa líder no segmento de cargas fracionadas das regiões Sul e Sudeste para as regiões Centro-Oeste e Norte do país, anuncia a expansão de seus serviços voltados para o setor aéreo. A decisão vem pouco mais de um ano depois da entrada da companhia no segmento, onde passou a oferecer o transporte de cargas de alto valor agregado para todo o Brasil, utilizando as estruturas dos aeroportos do país.

Na oportunidade, o MIRA investiu R$ 2 milhões para iniciar a atuação no segmento aéreo. Atualmente, a companhia já conta com grandes empresas operando em parceria, em especial no segmento farmacêutico, saúde e bem-estar. Tais serviços já representam 9% de toda a sua operação, considerada uma fatia importante da receita anual.

“Iniciamos o aéreo no final de 2023 para atender as necessidades de nossos clientes e do mercado nacional, aprimorando o conhecimento do setor e suas particularidades. Neste ano, decidimos aumentar nosso mix de negócios incrementando não só o modal aéreo que foi um sucesso, como investimos em armazenagem, operação em portos, apoio logístico para o “last mile” direcionando o foco do cliente apenas no negócio e em suas vendas, deixando a logística por nossa conta”, explica Jansen de Jesus, Gerente Nacional de Vendas, do MIRA Transportes.

‌



Atendendo todo o território nacional e em todos os níveis, seja no expresso ou na entrada porta a porta, a operação aérea do MIRA visa o atendimento “on demand”. Para atender esse público, a empresa iniciou a ampliação do time de vendas, apoio operacional em suas estruturas pelo Brasil, tecnologia e rastreabilidade, assim como no treinamento e aprimoramento de seus profissionais. Além disso, o quadro de vendas foi impulsionado, recompondo com uma estrutura ainda mais robusta e gestão dedicada para atender cada vez melhor esse importante modal.

Nesta nova fase, a expectativa da empresa é dobrar a sua receita e consequentemente os percentuais e resultados deste modal, alcançando a marca de 18% de toda a sua operação. Contando com importantes parceiros como Azul, Gollog e Latam, o serviço aéreo do MIRA transportou mais de 100 mil volumes no último ano e cerca de 50 mil entregas apenas na fase inicial do projeto.

‌



Segundo Jansen de Jesus, os principais desafios para a entrada neste segmento foram a adaptação ao segmento, aderência e conhecimento das tributações e particularidades que envolvem os aeroportos pelo Brasil. “Nossa estratégia foi treinar e preparar nosso time para conhecer os processos e poder interagir nas ações necessárias para criar as soluções e adequação dos processos”, explica.

Crescimento, faturamento e cargas transportadas

‌



Uma das mais tradicionais empresas de serviços logísticos do país, o MIRA completou recentemente 46 anos de atuação no Brasil. Em 2024, a companhia registrou 18% de crescimento em relação ao ano anterior e cerca de 323 milhões de toneladas transportadas.

O número de clientes atendidos aumentou 10% em relação à 2023, totalizando mais de 5 mil empresas ativas. Dentre elas, 30% são do setor farmacêutico, 20% do setor de auto peças e o restante atuam em diferentes segmentos, como cosméticos, eletroeletrônicos, etc.

A projeção de crescimento do MIRA em 2025 é de 12% em seu faturamento. Para conseguir atender às tendências e demandas do setor neste ano, a empresa está se preparando de várias maneiras, como, por exemplo, investindo em tecnologia para melhorar a gestão de sua informação e otimizar o pronto retorno de seus clientes.

Além disso, a companhia vem desenvolvendo parcerias estratégicas para ampliar a sua oferta de serviços e melhorar a capacidade de atendimento e investindo cada vez mais em capacitação de equipe para garantir que seus colaboradores tenham as habilidades e conhecimentos necessários para atender às necessidades dos clientes de forma eficaz.

“Com essas estratégias, estamos confiantes de que podemos continuar crescendo e nos desenvolvendo no mercado logístico brasileiro. Dentro de uma abordagem focada em tecnologia e sustentabilidade, estamos ajudando a melhorar a eficiência e a produtividade do setor. E esse é apenas o começo”, finaliza Jansen de Jesus.

