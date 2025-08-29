Motiva abre as portas do Aeroporto da Pampulha para primeira edição do AviationXP no Sudeste Objetivo do evento é reunir empresas e profissionais da aviação para trocarem experiência e gerarem negócios Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento já é consagrado em outras regiões Divulgação AviationXP

Nos dias 18 e 19 de setembro (quarta e quinta-feira) acontece a primeira edição do Aviation XP no Sudeste, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. A expectativa é reunir fabricantes, operadores, prestadores de serviço e empresas que vão levar algumas das principais novidades do universo da aviação executiva para a capital mineira. O evento conta com o apoio da Motiva, que é a concessionária responsável pelo aeroporto.

“É uma honra para a Motiva sediar a primeira edição da AviationXP no Sudeste, especialmente no Aeroporto da Pampulha, hoje líder em movimentos de aeronaves de asa fixa no Brasil. Como líderes no segmento de Aviação Geral no Brasil, com 18% do mercado, acreditamos no poder dos encontros que impulsionam negócios e fortalecem o setor. O AviationXP é uma vitrine estratégica, e estamos orgulhosos de apoiar essa iniciativa em Belo Horizonte”, afirma Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da Motiva.

Consolidada como um dos principais encontros do setor aeronáutico no Brasil, a Aviation XP já possui um histórico de sucesso em diversas regiões do país, como a quinta edição no Centro-Oeste e forte presença no Nordeste e no Sul. Reconhecida por ser um ponto de encontro essencial para fabricantes e fornecedores, a Aviation XP, agora, leva sua proposta ao Sudeste, com sua primeira edição em Belo Horizonte. No evento, uma vasta gama de produtos e serviços é apresentada a potenciais clientes. Os convidados terão a chance exclusiva de conhecer modelos em exposição e, em alguns casos, participar de voos de demonstração.

A aviação em Minas Gerais

‌



Minas Gerais tem se destacado nos setores de aviação geral, executiva e agrícola, com crescimento e investimento sólidos nos últimos anos. O Aeroporto da Pampulha, no coração da capital do estado, registrou mais de 27 mil operações de pousos e decolagens em 2023, refletindo a expansão da aviação executiva no estado. A frota de aeronaves agrícolas no estado cresceu 4% em 2024, com 104 aeronaves em operação, representando 3,8% da frota nacional.

Minas Gerais tem 67 aeroportos públicos, 199 privados, 146 helipontos, 7 empresas de táxi aéreo, 21 empresas de serviços aeroagrícolas e 55 oficinas de manutenção aeronáutica, de acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag).

‌



Para mais informações, https://aviationxp.com.br/

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.