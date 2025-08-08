Logo R7.com
Luiz Fara Monteiro

Motiva Aeroportos registra alta de 11% na receita no 2º trimestre

Plataforma teve crescimento de 8% no número de passageiros e expansão da oferta de serviços

Volume de passageiros cresceu cerca de 8% Divulgação Motiva Aeroportos

A plataforma de Aeroportos da Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, encerrou o segundo trimestre de 2025 com apuração de crescimento significativo na receita: cerca de 11%.

O volume de passageiros cresceu cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 10,44 milhões de embarques e desembarques nos 20 terminais sob sua gestão. O desempenho foi impulsionado pela ampliação de rotas, novas frequências e maior ocupação dos voos.

“O balanço deste 2º trimestre está em linha com o que tínhamos projetado e reflete todo o comprometimento em proporcionar maior conectividade e ambientes que sejam satisfatórios aos passageiros, com um crescimento contínuo e saudável. Já estamos trabalhando para que a performance do próximo período seja ainda melhor e iremos continuar com ações para impulsionar novas rotas e a expansão da oferta comercial em nossos terminais”, afirma Waldo Perez, Vice-presidente de Aeroportos da Motiva.

Entre os destaques do trimestre estão o crescimento de 17,5% no tráfego em Curaçao, 11,7% no terminal internacional de Confins (MG), 8,1% nos aeroportos do Bloco Sul e 16% nos do Bloco Central. A expansão das receitas não tarifárias (como varejo, serviços e salas VIP) também contribuiu para o bom desempenho da Receita, com 19 operações comerciais inauguradas no período em aeroportos dos Blocos Sul e Central, somando 35 em todo o semestre.


“Os aeroportos brasileiros operados pela Motiva vêm apresentando uma performance sólida e consistente. O crescimento no número de passageiros e a expansão das receitas não tarifárias mostram que estamos no caminho certo, com foco na experiência do cliente e na geração de valor para os nossos parceiros”, afirma Monique Henriques, Diretora de Negócios Brasil da Motiva Aeroportos.

“Nas operações internacionais, os resultados refletem o amadurecimento da nossa estratégia de integração e eficiência. O crescimento em Curaçao é um exemplo claro do potencial dos nossos ativos fora do Brasil”, destaca Ricardo Hernandez, Diretor de Negócios em Aeroportos Internacionais da Motiva.


