Movimentação aérea doméstica cresce 14% em maio e registra segundo melhor resultado do ano Crescimento em relação a maio de 2024 reforça o avanço do turismo nacional que fechou o mês com mais de 8,2 milhões de passageiros viajaram pelo Brasil Luiz Fara Monteiro 24/06/2025 - 17h48

Turismo doméstico: mais de 8,2 milhões de passageiros viajaram pelo Brasil em maio Divulgação Inframerica

A movimentação no transporte aéreo brasileiro alcançou 8,2 milhões de passageiros em voos domésticos durante maio, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024. Na comparação com abril de 2025, o aumento foi de 4%, superando os 7,9 milhões de viajantes registrados naquele mês.

Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) consolidam o quinto mês do ano como o segundo melhor desempenho do ano em volume de passageiros, atrás apenas de janeiro, que somou 8,6 milhões de embarques e desembarques em voos domésticos.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou os novos números. “Os brasileiros estão viajando mais pelo país e esse crescimento é um reflexo direto do fortalecimento do turismo brasileiro. Mais pessoas estão conhecendo novos destinos e movimentando a economia, com geração de renda e emprego. Nosso compromisso é continuar trabalhando na ampliação da conectividade aérea, na oferta de rotas e na infraestrutura turística, potencializando a atividade no país”, afirmou Sabino.

O maior fluxo de passageiros entre as Unidades da Federação foi registrado na rota São Paulo–Rio de Janeiro, que liderou o ranking com 607,8 mil viajantes. Na sequência, aparecem as conexões entre São Paulo e Paraná, com 582,5 mil, e São Paulo--Santa Catarina, com 489,8 mil. Já o trecho São Paulo–Pará contabilizou 108,5 mil pessoas transportadas.

“O aumento no fluxo de passageiros não se concentra apenas nos grandes centros, mas também em destinos emergentes, o que fortalece o turismo regional e amplia as oportunidades de desenvolvimento econômico nas mais diversas regiões do Brasil”, complementou o ministro.

No ranking dos aeroportos com maior circulação, os terminais de Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Brasília (DF) ocuparam as primeiras posições. Confins (MG) e Campinas (SP) completam o top 5 em volume de passageiros. No Nordeste, o destaque foi o aeroporto de Recife; na Região Sul, o terminal de Porto Alegre; e, no Norte, o aeroporto de Belém registrou a maior movimentação.Os números podem ser consultados na nova atualização do relatório de demanda e oferta disponibilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

