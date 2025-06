Movimentação de passageiros em aeroportos brasileiros supera os 10 milhões pelo terceiro mês consecutivo Com 10,4 milhões de viajantes, o mês de maio registra seus melhores resultados para o mês desde o início da série histórica Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 13h44 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h46 ) twitter

Movimentação doméstica de passageiros também bateu recorde para o mês, com 8,2 milhões de passageiros Arte - Anac

O mercado de aviação civil continua a crescer no Brasil, registrando no mês de maio 10,4 milhões de pessoas embarcadas nos aeroportos do país. Se trata da melhor movimentação total de passageiros para o mês desde janeiro de 2000, quando foi iniciada a série histórica de registro dos dados.

Além disso, é a primeira vez desde o começo da série histórica que o movimento de passageiros nos aeroportos brasileiros supera a marca de 10 milhões por três meses seguidos, em mais um recorde para o setor.

Os dados fazem parte da atualização do relatório de demanda e oferta publicado pela Anac, contendo os dados mais relevantes do setor. A atualização mais recente traz os números relativos ao mês de maio de 2025.

A movimentação doméstica de passageiros também bateu recorde para o mês, com 8,2 milhões de passageiros – 14% acima do montante registrado em maio de 2024. No âmbito doméstico, a demanda registrada, aferida pela relação de passageiros por quilômetros transportados, cresceu 17,9% em relação a maio do ano anterior. Já a oferta de voos dentro do país, mensurada em assentos por quilômetros, aumentou 15,2% comparada a maio de 2024.

‌



Além disso, os números da movimentação de passageiros internacionais seguem trazendo resultados positivos: o total movimentado foi de 2,1 milhões, um crescimento de 13,2% em comparação com maio de 2024. O resultado dá continuidade à tendência de altas seguidas de movimentação no mercado internacional iniciada em abril de 2021, que chega agora ao 50º mês consecutivo.

O aumento também ocorre com a demanda internacional, que cresceu 11,9% em relação a maio de 2024, enquanto a oferta de voos internacionais aumentou 9,8% comparada ao mesmo período do ano passado.

‌



