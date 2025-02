MundoGEO realiza em 2025 feiras dos setores espacial, drones, inteligência geográfica e carros voadores Eventos reúnem o ecossistema formado pela indústria, governo, universidades e usuários das soluções envolvendo geotecnologias, espaço, eVTOL, mobilidade aérea avançada e robótica móvel aérea, terrestre e aquática Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 02h09 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h09 ) twitter

As feiras ocorrerão entre 3 e 5 de junho de 2025, no Expo Center Norte (SP) Divulgação

A MundoGEO, empresa que pertence à Italian Exhibition Group (IEG), realizará entre 3 e 5 de junho de 2025, no Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, reunindo no mesmo espaço as feiras DroneShow Robotics, SpaceBR Show, MundoGEO Connect e Expo eVTOL, que se concentram nos mercados de drones, espacial, inteligência geográfica e eVTOLs, os veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, conhecidos também como “carros voadores”.

Na edição de 2024, as feiras reuniram mais de 8 mil visitantes de 33 países, representando 42% de crescimento em relação à feira de 2023. Além disso, teve mais de 200 marcas e cresceu 50% em área. Um dos pontos altos do evento foi a oferta de conteúdo através de cursos, seminários e fóruns com especialistas discutindo projetos, regulamentação e tendências. Foram mais de 150 horas de conteúdo, 180 palestrantes e representantes de mais de 30 países entre os visitantes da feira.

Grandes marcas e empresas dos quatro setores estão confirmadas, como Thales, Maxar, Leica, Topcon, DJI, Visiona, CHCNAV, Nikon, Garmin, Trimble, Xmobots, Akaer, Esri, EHang, Moya Aero e Eve Air Mobilty. Além de empresas, são apoiadoras do evento a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o Ministério da Defesa (MD) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

“Nossas feiras já fazem parte do calendário global de eventos destes setores. Considerando os setores de geotecnologias e drones, somos a segunda maior do mundo pelo número de visitantes qualificados pertencentes aos setores do agronegócios, meio ambiente, cidades, infraestrutura e energia, além de segurança e defesa. Nossa expectativa é superar a marca de 10 mil visitantes este ano”, projeta o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

A DroneShow Robotics contará com expositores que têm equipamentos ou prestam serviços usando drones, além de geradores de energia, misturadores de cauda, sensores embarcados e sistemas de processamento de imagens. Destaque especial para prestadores de serviços de mapeamento 3D de precisão, pulverização, controle biológico, mapeamento 3D, delivery e inspeções.

O MundoGEO Connect reunirá empresas fabricantes e usuárias de plataformas em satélites, aviões, drones e equipamentos terrestres. Destaque especial para os sistemas de geoprocessamento, sensoriamento remoto e mapeamento 3D necessários para apoio a projetos de engenharia como BIM, cidades inteligentes e construção de gêmeos digitais para simular em tempo real situações para ajudar no planejamento, mitigação de riscos e melhora de processos, entre outras vantagens.

O SpaceBR Show terá na feira empresas que constroem e operam lançadores (foguetes) e satélites, fornecedoras de componentes e insumos, prestadores de serviços de sensoriamento remoto, monitoramento, geolocalização e telecomunicações por satélite, provedoras de dados e companhias que oferecem soluções e plataformas de análise de dados para tomada de decisões.

A Expo eVTOL contará com a presença de fabricantes de eVTOLs de passageiros e de outras aplicações, como transporte de carga e uso aeroagrícola, além de empresas que fornecem tecnologia para esses equipamentos, desenvolvedoras de infraestrutura (vertiportos), fornecedoras de soluções de gerenciamento de tráfego aéreo e futuras operadoras dessas aeronaves.

Serviço:

O quê: DroneShow Robotics 2025, MundoGEO Connect 2025, SpaceBR Show 2025 e Expo eVTOL 2025

Quando: 3 e 5 de junho de 2025

Formato: Presencial

Onde: Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo

Mais informações: www.mundogeoconnect.com , www.droneshowla.com , www.spacebrshow.com , www.expoevtol.com

Sobre a MundoGEO

A MundoGEO é uma plataforma de disseminação de conhecimento, conexão de profissionais e geração de negócios nos setores espacial, drones, geotecnologias, robótica móvel autônoma e Mobilidade Aérea Avançada, publicando conteúdos no portal MundoGEO, nas redes sociais e realizando eventos (online e presenciais), como DroneShow Robotics, MundoGEO Connect, SpaceBR Show e Expo eVTOL. Mais informações em: www.mundogeo.com .

Sobre o IEG

Em 2022, o IEG - Italian Exhibition Group, um dos principais organizadores de feiras e congressos da Europa, iniciou as operações no Brasil com o objetivo de expandir sua atuação no país com o grupo IEG Brasil. Atualmente, 11 feiras integram o portfólio da empresa voltadas aos segmentos de fitness, saúde, bem-estar, esquadrias, tratamento de superfície, geotecnologia, drones, espacial, facilities e construção: BTFF - Brasil Trading Fitness Fair, Fesqua, Fesqua Vetro, Ebrats, Feipat, DroneShow, MundoGEO Connect, SpaceBR, e-VTOL, Expo InfraFM e Smart City Business Brasil.

O IEG - Italian Exhibition Group, listado na Bolsa de Milão, se consolidou como líder na organização de feiras de negócios e congressos na Itália e é conhecido por sua atuação em seis categorias: Alimentos & Bebidas; Joalheria & Moda; Bem-Estar, Esporte & Lazer; Turismo & Hospitalidade; Lifestyle & Inovação; Ambiente & Tecnologia. Hoje, o grupo é responsável pela organização de mais de 50 feiras e 190 eventos e congressos. Nos últimos anos, deu início a um processo de expansão no exterior, com aquisições e parcerias estratégicas em países como Estados Unidos, Emirados Árabes, China e Brasil. Em 2023, a empresa faturou € 212.4 milhões, valor 32% maior que o ano anterior, com EBITDA de € 49.5 milhões.

