Luiz Fara Monteiro

Músico tumultua voo e pilotos são suspensos por avançar com a aeronave sobre o artista

Tripulantes cometeram grave violação dos protocolos de segurança operacional no Aeroporto Internacional em Abuja, na Nigéria

Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro

KWAM 1, de roupa bege, agachado, escapa de ser atingido pela aeronave depois de protagonizar confusão Reprodução vídeo

Funcionários do Aeroporto Internacional Nnamdi Azikiwe, em Abuja, na Nigéria, e um conhecido artista local escaparam de ser atingidos pela asa de um jato regional Bombardier CRJ-900 depois que os pilotos avançaram com a aeronave pelo pátio, ignorando a presença do grupo.

De acordo com a mídia local, tudo começou quando um dos passageiros VIP do voo, o músico nigeriano K1 De Ultimate, popularmente conhecido como KWAM 1, foi visto bebendo de uma garrafa térmica. O artista foi abordado por um comissário, que suspeitou que o conteúdo era álcool — substância proibida em voos na Nigéria.

O tripulante pediu ao músico que entregasse o frasco. KWAM 1 se opôs, alegando que o conteúdo era de um medicamento prescrito por seu médico. À medida em que os ânimos se exaltavam, KWAM 1 teria derramado a substância em funcionários da companhia aérea. A discussão começou na porta do avião da ValueJet, matrícula 5N-BXS, e foi evoluindo para a frente da aeronave.

Em um outro vídeo publicado pelo The Cable, funcionários da companhia aérea podem ser vistos pedindo ao artista da Fuji para deixar a frente da aeronave enquanto o piloto e a equipe de solo se preparavam para a decolagem. Sem acordo entre os envolvidos, os pilotos então dão potência nos motores e avançam com o avião sobre o grupo, incluindo KWAM 1.


A Autoridade de Aviação Civil da Nigéria (NCAA) confirmou que recebeu relatos da grave violação dos protocolos de segurança da aviação envolvendo o voo da ValueJet na última terça-feira (5). A Autoridade de Aeroportos Federais da Nigéria (FAAN) teria confirmado que KWAM 1 derramou álcool na equipe de aviação quando eles tentavam verificar o conteúdo do frasco. Mais tarde, o cantor argumentou que a substância em seu cantil era “água potável” dada a ele no saguão do aeroporto enquanto aguardava o embarque, e “não álcool”.

Ainda de acordo com as conclusões preliminares, o piloto iniciou os procedimentos de decolagem da área designada sem obter a autorização prévia obrigatória. Essa ação comprometeu a segurança do pessoal de terra e de outros usuários do aeroporto, além de infringir tanto os regulamentos nacionais de aviação civil quanto os padrões internacionais de segurança.


Em resposta, a NCAA tomou medidas imediatas, suspendendo as licenças tanto do piloto quanto do copiloto. A suspensão permanece em vigor enquanto aguarda o resultado de uma investigação completa sobre o incidente.


