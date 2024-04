Nova estação radar da Omnisys vai reforçar a vigilância aérea no oeste paulista

Alto contraste

Nova estação radar da Omnisys: reforço na vigilância

Omnisys, empresa Brasileira de Defesa e integrante da BIDS (Base Industrial de Defesa e Segurança), assina novo contrato com a Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo · CISCEA, para o fornecimento e instalação de uma avançada Estação Radar de Vigilância e Controle do Espaço Aéreo em Presidente Prudente (SP). Os radares LP23SST-NG e RSM970S-NG que integram a estação radar, são certificados pelo Ministério da Defesa como Produto Estratégico de Defesa (PED) e serão fabricados em São Bernardo do Campo (SP), na sede da Omnisys, subsidiária da Thales no Brasil.

Similar à estação Radar de Corumbá (MS), inaugurada em 2020, a nova instalação em Presidente Prudente, por sua vez, será pioneira ao integrar os radares primário LP23SST-NG e secundário RSM970S-NG, ambos fabricados pela Omnisys. Estes radares fazem parte da mais recente geração de equipamentos de longo alcance da empresa, destacando-se pela capacidade excepcional de detectar tanto aeronaves cooperativas quanto não-cooperativas.

Com capacidade de fornecer dados de altimetria e detecção de alvos lentos e rápidos, os sistemas da nova estação garantem a identificação precisa das aeronaves em voo, aliada às funções de proteção eletrônica que possibilitam uma detecção precisa mesmo sob interferências eletromagnéticas, sejam elas intencionais ou não. Um ponto de destaque é a provisão para a implantação futura do sistema IFF (Identification, Friend or Foe) em seu radar secundário, operando no modo seguro nacional (Modo 4 NSM).

A Estação Radar de Presidente Prudente aumentará significativamente a capacidade de detecção de tráfegos não autorizados ou atividades ilícitas, desempenhando um papel decisivo no sucesso das operações de vigilância do espaço aéreo nas regiões sul e centro-oeste do país.

“A Omnisys acumula a experiência de produção e entrega de mais de 130 radares para Controle e Gerenciamento de Tráfego Aéreo no Brasil, sendo a maior fornecedora de radares para o SISCEAB. A produção local pela Omnisys, não apenas reforça nosso compromisso com a inovação, mas também destaca a expertise brasileira em tecnologia aeroespacial. O relacionamento de longo prazo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), é um ponto de destaque, refletindo a confiança depositada em nossos sistemas para fortalecer a vigilância aérea e a segurança nacional. Estamos comprometidos em continuar aprimorando e inovando para enfrentar os desafios presentes e futuros, reforçando nosso compromisso com o Brasil", finaliza Rodrigo Modugno, CEO Omnisys.

Sobre a Omnisys

A Omnisys é uma empresa brasileira de alta tecnologia com ampla experiência nos mercados civil, espacial, defesa e segurança. A empresa está sediada em São Bernardo do Campo (SP) e conta com mais de 200 funcionários e forte presença nos segmentos de controle de tráfego aéreo, defesa aérea, mísseis eletrônicos, guerra eletrônica, sonar, cargas de satélite, entretenimento a bordo e serviços. Em 2006, a Omnisys tornou-se subsidiária do grupo Thales e é referência no Grupo com seu Centro de Excelência em Radares de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, produzindo para o mercado nacional e internacional. Desde 2015, a Omnisys também recebeu investimentos para a implantação de uma linha de produção de radares secundários e a inauguração do Centro Sonar. Junto com a Thales Alenia Space, a Omnisys também inaugurou seu Centro Tecnológico Espacial em São José dos Campos (SP). A Omnisys é a fornecedora líder do programa espacial CBERS.