Novas rotas impulsionam crescimento de 15% na demanda da LATAM Brasil no segundo trimestre Avanço no país contribuiu para alta de 10% na demanda global do Grupo LATAM Luiz Fara Monteiro 10/07/2025 - 18h54

Em junho, LATAM Brasil transportou 3,1 milhões de passageiros no mercado doméstico brasileiro Vinicius Magalhães

A LATAM registrou um crescimento expressivo de 15% na demanda de passageiros por voos domésticos no Brasil (medida em RPK¹) no segundo trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma das razões do avanço foi o aumento de 11% na oferta de assentos domésticos da empresa no país. O cresimento da demanda acima da ampliação da oferta elevou a taxa de ocupação dos voos domésticos da LATAM Brasil em 2,8 pontos percentuais, para 80%.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela retomada plena das operações no aeroporto de Porto Alegre (RS), suspensas em maio de 2024 devido às enchentes, e pela inauguração de rotas estratégicas. Entre os destaques estão os voos internacionais sazonais São Paulo/Guarulhos-Bariloche , Fortaleza-Lisboa , além das novas ligações domésticas São Paulo/Congonhas-Aracaju , Fortaleza-Juazeiro do Norte , São Paulo/Guarulhos-Rio Branco e São Paulo/Guarulhos-Fernando de Noronha .

Especificamente em junho, a LATAM Brasil transportou 3,1 milhões de passageiros no mercado doméstico brasileiro, registrando um crescimento de 15,2% na demanda e de 14% na oferta, na comparação anual.

DESEMPENHO GLOBAL DO GRUPO LATAM

‌



No consolidado global, o Grupo LATAM apresentou no segundo trimestre de 2025 um crescimento de 10% na demanda de passageiros e de 8,3% na oferta total de assentos (ASK²), em relação ao mesmo trimestre de 2024. No período, mais de 20,5 milhões de passageiros foram transportados, sendo 7,1 milhões apenas nos voos domésticos da LATAM no Brasil.

Já na operação cargueira, o Grupo LATAM ampliou sua capacidade total em 3,9% no segundo trimestre, na comparação anual.

‌



