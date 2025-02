Novo chanceler alemão, Friedrich Merz é piloto privado Eleito no último domingo (23), líder conservador pilota bimotor com capacidade para cinco lugares, fabricado na Áustria e no Canadá Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 02h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h05 ) twitter

Friedrich Merz, o novo líder alemão: piloto Dpa Picture Alliance/Alamy

Em julho de 2022 a Alemanha temia mergulhar na recessão e a Rússia de Vladimir Putin ameaçava cortar o fornecimento de gás. A sociedade se assustava com um possível declínio na economia e o desgaste atingia o governo de coalizão de Olaf Scholz.

Foi nesse clima que o ministro das finanças, Christian Lindner, se casou com a repórter política Franca Lehfeldt, na ilha de Sylt, no Mar do Norte, ao sul da fronteira da Alemanha com a Dinamarca. Mas quem roubou a cena foi um dos convidados: o líder do partido de oposição de centro-direita Friedrich Merz, que decidiu fazer uma entrada triunfante pilotando seu avião particular. Fotos de Merz e sua esposa a bordo do avião viraram manchetes. A chegada despertou indignação em opositores e Merz foi duramente criticado tanto por ostentar sua riqueza quanto por ignorar preocupações sobre a crise climática.

“Eu uso menos combustível com esta pequena aeronave do que qualquer automóvel médio com motor a gasolina utilizado por integrantes do governo”, respondeu o novo líder alemão, referindo-se à economia de seu Diamond DA62 bimotor, uma aeronave leve com capacidade para transportar até 7 pessoas, produzida pela austríaca Diamond Aircraft Industries.

O DA62 é baseado na fuselagem do monomotor Diamond DA50, mas com dois motores Austro AE330 Diesel queimando combustível do tipo Jet A. O CEO da empresa, Christian Dries, indicou que os motores podem ser substituídos por turboélices. As aeronaves são construídas na Áustria e no Canadá. Seu preço varia entre R$3,5 milhões e R$10 milhões.

“Quando você fala com ele sobre voar, seus olhos brilham, ele diz que estar em uma nuvem significa liberdade”, disse Volker Resing, que escreveu a biografia recém-publicada “Friedrich Merz: His Road to Power” (Friedrich Merz, seu caminho até o poder - em tradução livre).

Aweronave Diamond DA62: fabricada na Áustria e no Canadá Diamond Aircraft Industries

Friedrich Merz, que está a caminho de se tornar o 10º chanceler da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial após as eleições nacionais, disse que priorizará a unidade europeia e a segurança do continente ao enfrentar o novo governo Trump e a guerra da Rússia na Ucrânia.

Merz, que foi cumprimentado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que seu bloco conservador conquistou assentos suficientes na eleição nacional para formar uma coalizão com o Partido Social-Democrata (SPD) de centro-esquerda do chanceler cessante Olaf Scholz. O novo chanceler gosta tanto de aviões que até já voou como passageiro num caça Eurofighter da Luftwaffe.

