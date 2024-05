Novo Pilatus PC-24, da Synerjet, vai passar por 15 países da América Latina

Alto contraste

Novo Pilatus PC-24: Tour por mais de 30 cidades (Synerjet)

A Synerjet deu início, no último dia 30 de abril, a um tour de apresentação do novo Pilatus PC-24 pela América Latina. A aeronave, que chega ao mercado com diversas novidades, vai passar por 15 países e pousará em mais de 30 cidades. Esta aeronave é a primeira do novo modelo PC-24 que chega à região.

“Com o tour, será possível conhecer as características que fazem desse modelo um sucesso de vendas na sua categoria, como design, espaço interno com piso plano para até 9 passageiros em configuração executiva, porta de cargo, aviônicos de última geração com autothrottle e certificação para pouso em pista de terra”, informa Sabino Freire, diretor da Synerjet.

A aeronave partiu de Broomfield, no Colorado (EUA) e a primeira parada foi na Cidade da Guatemala, capital guatemalteca; seguida de San José, na Costa Rica, e depois a Cidade do Panamá, capital panamenha. Também fazem parte do Tour as cidades San Pedro Sula, em Honduras; Medelín e Bogotá, na Colômbia; Guayaquil, no Equador; Lima, no Peru; Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia; Assunção, no Paraguai; Santiago, no Chile; e Buenos Aires, na Argentina.

A entrada em território brasileiro será por Foz do Iguaçu (PR), em direção às cidades de Porto Alegre (RS); Curitiba e Maringá, no Paraná; e Araçatuba (SP). Depois, a aeronave ficará por alguns dias no Aeroporto Internacional Catarina, a 30 minutos da capital paulista. Em seguida, o PC-24 irá para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goianápolis (GO), Brasília, Barreiras (BA), Fortaleza e também Manaus.

O tour de apresentação com o PC-24 segue então para as ilhas caribenhas de Barbados, Aruba, as cidades San Juan e Santo Domingo, ambos na República Dominicana, e, por fim, desembarca em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

“Ter a oportunidade de ver pessoalmente o PC-24 é uma grande experiência, pois desde o lançamento a aeronave vem se destacando por sua versatilidade e performance”, disse Nancy Sanmiguel, diretora comercial da Synerjet para a América Latina. Segundo a executiva, os convidados para participar da apresentação terão a oportunidade de ver as mudanças que a nova aeronave traz em relação ao aumento de passageiros e à autonomia.

“Sem dúvida, o fato de o PC-24 ser demonstrado em todo o continente latino-americano é de extrema importância para o território, pois permitirá aos clientes saberem mais sobre os benefícios desta aeronave e conhecê-la pessoalmente. Estamos convictos que ela impactará positivamente nas operações de muitas empresas latino-americanas, tornando-as mais competitivas e produtivas”, declara Nancy.

Confira abaixo a lista das cidades e aeroportos que fazem parte do Tour PC-24:

Broomfield - CO - KBJC

Guatemala City - Guatemala - MMGT

San José - Costa Rica - MRPV

Panama City - Panama - MPMG

Medellín - Colômbia - SKRG - SKMD

Bogotá - Colombia - SKBO SKGY

Guayaquil - Ecuador - SEGU

Lima - Peru - SPJC

Santa Cruz - Bolivia - SLVR

Asunción - Paraguay - SGAS

Santiago - Chile - SCEL

Buenos Aires - Argentina - SADF

Porto Alegre - RS - SBPA

Curitiba - PR - SBCT

Maringá - PR - SBMG

Araçatuba - SP - SBAU

Catarina - SP - SBJH

Rio de Janeiro - RJ - SBJR

Belo Horizonte - MG - SBBH

Goianápolis - GO - SNLL

Brasília - DF - SBBR

Barreiras - BA - SNBR

Fortaleza - CE - SJDS

Manaus - AM - SBEG

Barbados - TBPB

Aruba - TNCA

San Juan - PR - TJSJ

Santo Domingo - República Dominicana - MDSD

Fort Lauderdale - FL - KFXE

Sobre a Synerjet:

A Synerjet é uma empresa de aviação que atua na venda, suporte técnico e pós-vendas de aeronaves na América Latina e Caribe. A companhia representa alguns dos mais importantes fabricantes de aviões e helicópteros. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na América Latina, a Synerjet também distribui aeronaves da Cirrus e da Leonardo, em diversos países da região, sendo revendedora premium de aviônicos da Honeywell.





