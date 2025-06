Novo SWISS A350 revelado em Toulouse com dragões, ursos e até Freddy Mercury Aérea informou que os elementos do filme foram meticulosamente aplicados à mão, transformando a aeronave em uma obra de arte voadora Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/06/2025 - 02h10 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h10 ) twitter

Swiss: Airbus A350-900 com películas aplicadas à mão Divulgação Swiss

A Swiss International Air Lines (SWISS) revelou seu primeiro Airbus A350-900 em Toulouse, apresentando mais de 360 ​​elementos de filmes, incluindo dragões, ursos e até mesmo o vocalista do Queen, Freddy Mercury. A aeronave agora passará por testes finais em Toulouse antes de transportar passageiros em voos de longa distância.

Esta é a primeira vez que a pintura “Wanderlust” é vista adornando uma nova aeronave depois que detalhes sobre a pintura exclusiva foram anunciados no início deste ano, informa o Aerotime. Ao todo, a companhia aérea da Suiça receberá 10 A350-900s entre o verão de 2025 e 2031, para renovar e expandir sua frota de longo curso.

As aeronaves fazem parte de um pedido de 25 aeronaves feito pela empresa controladora da SWISS, o Grupo Lufthansa, em 2019.

Ao apresentar o A350-900 nas instalações da Airbus em Toulouse em 24 de junho de 2025, a SWISS disse que os elementos do filme foram “meticulosamente aplicados à mão, transformando a aeronave em uma obra de arte voadora”.

‌



“Por trás do design, há uma carta de amor à Suíça – criativa, lúdica e cheia de histórias. De marcos icônicos à tradições culturais, cada ilustração celebra uma faceta única do nosso país”, afirmou a companhia aérea.

A SWISS afirma que a “obra-prima pintada” é uma “primeira obra mundial” que exige 380 m2 de obra de arte e precisão milimétrica.

‌



O design apresenta marcos icônicos e tradições culturais da Suíça, incluindo uma marmota, a flecha de Guilherme Tell e Helvécia.

No LinkedIn, a COO da SWISS, Heike Birlenbach, disse: “Hoje, em Toulouse, nosso primeiro Airbus A350-900 deixa o hangar da Airbus em Toulouse – agora com sua impressionante pintura especial Wanderlust. Este A350 representa o futuro da nossa frota – eficiente, elegante e cheio de personalidade. Estamos ansiosos para recebê-lo em Zurique ainda neste verão… e, em breve, nos céus!”

‌



