Número de funcionários da LATAM no Brasil cresce 14% em dois anos e chega a 20,5 mil pessoas Principais investimentos em contratações foram para as áreas de Aeroportos, Tripulação de Cabine, Cargas, Manutenção e Pilotos Luiz Fara Monteiro 30/01/2025 - 19h12

LATAM contratou no País 6,4 mil colaboradores e promoveu outros 4,7 mil desde 2023 Divulgação

Um balanço da LATAM acaba de apontar que o número de funcionários da companhia no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos, alcançando a marca de 20,5 mil colaboradores. Desde 2023, a empresa contratou no País 6,4 mil pessoas, sendo 3,5 mil somente no último ano. Os principais investimentos em contratações da LATAM no Brasil no biênio foram para as áreas de Aeroportos, Tripulação de Cabine, Cargas, Manutenção e Pilotos.

Além das contratações, a LATAM promoveu no Brasil nos últimos dois anos outros 4,7 mil colaboradores, sendo 2,8 mil somente em 2024. Além disso, realizou outras 2,7 mil migrações internas, permitindo que os seus próprios talentos no Brasil pudessem desenvolver as suas carreiras em outras áreas de seu interesse na mesma organização.

“A LATAM é a maior empregadora do setor aéreo nacional e se preparou para voltar a investir de forma sólida e empregar mais pessoas no Brasil nos últimos dois anos. Esse resultado comprova que com planejamento é possível investir de forma eficiente e sustentável em um setor fundamental para a nossa economia e sociedade”, explica Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos da LATAM Brasil.

Atualmente, o quadro funcional da LATAM no Brasil representa 53% de todos os colaboradores do Grupo LATAM Airlines. Desde 2023, a companhia contratou no Brasil 2,1 mil agentes de aeroportos, 978 mecânicos e profissionais de manutenção, 870 tripulantes de cabine, 723 agentes de cargas e 533 pilotos, além de diversos profissionais para outras funções executivas e operacionais.

MAIS CAPACITAÇÃO

Em dezembro de 2024, a LATAM inaugurou no Brasil a Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no País. Inicialmente voltada para a formação de novos mecânicos aeronáuticos, as aulas da Escola LATAM foram iniciadas em janeiro de 2025, com uma primeira turma de 70 funcionários bolsistas da própria empresa. A LATAM, vale destacar, é a única companhia aérea brasileira a ter um Centro de Instrução certificado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para a formação de mecânicos de manutenção aeronáutica.

MAIS AVIÕES

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

MAIS VOOS E ASSENTOS

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, a LATAM inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

