Oferta de assentos para férias de julho sobe 6% no mercado doméstico, mostra levantamento da Abear No mercado internacional, a oferta cresceu 27% em relação à temporada de 2024 Luiz Fara Monteiro 25/06/2025 - 15h32

11 milhões de assentos foram disponibilizados para as férias de julho Divulgação BH Airport

As companhias aéreas brasileiras ampliaram em 6% a oferta de assentos para voos domésticos durante as férias de julho de 2025 em relação ao mesmo mês do ano passado. No total, 11 milhões de assentos foram disponibilizados, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ao todo, estão programados 68,3 mil voos para julho. Já no mercado internacional, a oferta cresceu 27% em relação a julho de 2024, com 655 mil assentos e 6,8 mil voos programados pelas companhias brasileiras.

‘Com novas rotas e voos extras, as empresas aéreas brasileiras incrementaram a malha aérea para as férias de julho, confirmando a retomada da indústria da aviação. Superamos, pela primeira vez, os números pré-pandemia, com a oferta de 48,8 milhões de assentos nos primeiros cinco meses do ano, o que representa uma alta de 4,3% em relação ao mesmo período de 2019. Em relação ao 2024, a oferta cresceu 5,2%. Com isso, as empresas estão renovando a confiança na expansão do mercado brasileiro, investindo em conectividade para ampliar o acesso dos brasileiros à aviação”, afirmou Juliano Noman, presidente da Abear.

No mercado doméstico, a oferta de assentos nos voos com origem ou destino para Rio de Janeiro (+10%), São Paulo (+5%) e Brasília (6,4%) registrou crescimento expressivo. Para a região Nordeste, os destaques são as rotas que conectam Brasília a Pernambuco e Bahia, que tiveram alta de 44% e 17%, respectivamente. Já os assentos nos voos entre São Paulo e a Paraíba e o Rio Grande do Norte foram ampliados, respectivamente, em 20% e 10%. Para a Bahia e o Ceará, a oferta aumentou 7% e 5%.

Já no internacional, dos 655 mil assentos ofertados pelas companhias brasileiras para julho, 155 mil foram disponibilizados em voos para Argentina – um aumento de 63%, e 155 mil para o Chile (+17,9%), enquanto a disponibilidade de assentos para os Estados Unidos alcançou 108 mil (6,8%). Os estados de Santa Catarina e São Paulo lideram a expansão da malha internacional, com aumento de 25% e 17,7% dos assentos, respectivamente.

