Omnisys e Stella unem forças para desenvolver soluções para veículos não tripulados Drones vêm ganhando espaço em diversos setores, como logística de defesa, agronegócio, infraestrutura e audiovisual Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 18h36 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Executivos da Thales e da Stella durante assinatura do MoU na LAAD 2025 Divulgação Thales

Durante a LAAD 2025, a maior feira de defesa e segurança da América Latina, que acontece no Rio de Janeiro, as empresas Omnisys Engenharia, Empresa Estratégica de Defesa (EED), subsidiária brasileira do Grupo Thales, e Stella, líder no desenvolvimento, fabricação e operação de sistemas aéreos não tripulados de última geração, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para cooperar no desenvolvimento de sistemas avançados de vigilância e defesa a bordo de UAVs (Veículos Aéreos Não Tripulados) no Brasil.

De acordo com uma pesquisa da Business Research Insights, realizada em fevereiro de 2025, os drones vêm ganhando espaço em diversos setores, como logística de defesa, agronegócio, infraestrutura e audiovisual, otimizando processos e reduzindo custos.

“Combinando nossa expertise em sistemas avançados com a capacidade de desenvolvimento da Stella, estamos criando soluções estratégicas para fortalecer a defesa e a segurança no Brasil. Este é um passo importante para ampliar a presença de tecnologias nacionais no setor, impulsionando a indústria local e promovendo maior autonomia para nossos clientes”, afirma Luciano Macafferi, Vice-Presidente da Thales América Latina e Diretor-Geral da empresa no Brasil.

‌



A parceria entre Omnisys e Stella, também certificada como Empresa Estratégica de Defesa (EED), tem como objetivo atender o governo brasileiro e clientes civis, consolidando o desenvolvimento e a manutenção dessas soluções em território nacional. Como parte do acordo, as empresas trabalharão na identificação de requisitos estratégicos junto às Forças Armadas e outros órgãos de defesa e segurança no país.

“A parceria com a Omnisys, uma empresa com longa tradição em sistemas embarcados e subsidiária do Grupo Thales, representa um marco importante para a Stella Tecnologia. Estamos unindo forças para desenvolver soluções de vigilância e defesa de última geração, reforçando nosso compromisso com a soberania tecnológica e valorizando a indústria nacional. Além de atender às necessidades das Forças Armadas e dos órgãos de segurança civil no Brasil, essa colaboração amplia significativamente nosso potencial de exportação, posicionando o país como um fornecedor de soluções estratégicas no mercado global de defesa e segurança. Nossa missão é entregar plataformas aéreas não tripuladas cada vez mais eficientes, integradas e adaptadas às demandas do Brasil e do mundo”, destaca Gilberto Buffara, CEO da Stella Tecnologia.

‌



Os UAS (Sistemas Aéreos Não Tripulados) desempenham um papel cada vez mais importante no planejamento de defesa. Eles fornecem consciência situacional aos comandantes, permitindo uma melhor tomada de decisão e respostas mais ágeis. Esses sistemas autônomos retiram o homem do campo de batalha, colocando o “piloto” em solo.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.