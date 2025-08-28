Logo R7.com
Luiz Fara Monteiro

Operação Catrimani II realiza transporte aéreo de gerador para Terra Indígena

Ação conjunta leva gerador de 830 quilos ao novo Centro de Referência de Saúde Yanomami

Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro

Gerador foi levado de Boa Vista (RR) até Surucucu Comando Operacional Conjunto Catrimani II

O Comando Operacional Conjunto Catrimani II realizou, no dia 26/08, o transporte de um gerador que vai integrar o sistema de energia elétrica do novo Centro de Referência de Saúde Indígena em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami (TIY). A iniciativa faz parte do esforço do Governo Federal, por meio da Casa de Governo em Roraima, para ampliar a assistência à população indígena da região.

Com 830 quilos, o equipamento foi levado de Boa Vista (RR) até Surucucu em duas etapas. A primeira ocorreu por via terrestre, em um percurso de 112 quilômetros até o município de Alto Alegre. De lá, o gerador foi içado e transportado por um helicóptero H-60 Black Hawk, do Sétimo Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (7º/8º GAV) - Esquadrão Harpia - da Força Aérea Brasileira (FAB), em manobra que contou com o apoio de uma equipe do Exército Brasileiro (EB) especializada em carga externa. O voo percorreu 224 quilômetros até o destino.

Segundo o Engenheiro Eletricista Ângelo Brito, do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami, a operação só foi possível graças ao suporte das Forças Armadas. “O sistema terá duas formas de energia: a fotovoltaica e o gerador, o que garante mais robustez. O acesso aqui é muito complexo, não teríamos condições de transportar esse equipamento nos nossos voos fretados. Esse apoio foi primordial para a execução do trabalho”, destacou.

Profissionais de saúde que atuam em uma estrutura provisória em Surucucu ressaltaram que a chegada do gerador vai assegurar melhores condições de atendimento, especialmente nos casos graves. “Não podemos ficar à mercê de possíveis falhas de energia, já que isso comprometeria o funcionamento dos aparelhos. O sentimento é de gratidão por todos os envolvidos, porque sabemos da importância da integração entre os setores em prol de um único objetivo: garantir saúde a esse povo”, afirmou a gestora do polo do DSEI em Surucucu, Flávia Thays de Moura Silva.


O transporte do equipamento evidencia os desafios logísticos da região, marcada pela ausência de estradas e pelas limitações das pistas de pouso. As vias fluviais também não permitem a navegação de grandes embarcações. Nesse cenário, os meios empregados pelas Forças Armadas, no âmbito da Operação Catrimani II, têm sido fundamentais no apoio às ações governamentais voltadas à saúde indígena e ao combate ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

Operação Catrimani II


A Operação Catrimani II é uma ação conjunta entre órgãos de Segurança Pública, Agências e Forças Armadas, em coordenação com a Casa de Governo no Estado de Roraima, em cumprimento à Portaria GM-MD N° 5.831, de 20 de dezembro de 2024, que visa agir de modo preventivo e repressivo contra o garimpo ilegal, os ilícitos transfronteiriços e os crimes ambientais na TIY.

Assista o vídeo abaixo sobre a ação conjunta:


