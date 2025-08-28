Operação Catrimani II realiza transporte aéreo de gerador para Terra Indígena Ação conjunta leva gerador de 830 quilos ao novo Centro de Referência de Saúde Yanomami Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 06h12 (Atualizado em 28/08/2025 - 06h12 ) twitter

Gerador foi levado de Boa Vista (RR) até Surucucu Comando Operacional Conjunto Catrimani II

O Comando Operacional Conjunto Catrimani II realizou, no dia 26/08, o transporte de um gerador que vai integrar o sistema de energia elétrica do novo Centro de Referência de Saúde Indígena em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami (TIY). A iniciativa faz parte do esforço do Governo Federal, por meio da Casa de Governo em Roraima, para ampliar a assistência à população indígena da região.

Com 830 quilos, o equipamento foi levado de Boa Vista (RR) até Surucucu em duas etapas. A primeira ocorreu por via terrestre, em um percurso de 112 quilômetros até o município de Alto Alegre. De lá, o gerador foi içado e transportado por um helicóptero H-60 Black Hawk, do Sétimo Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (7º/8º GAV) - Esquadrão Harpia - da Força Aérea Brasileira (FAB), em manobra que contou com o apoio de uma equipe do Exército Brasileiro (EB) especializada em carga externa. O voo percorreu 224 quilômetros até o destino.

Segundo o Engenheiro Eletricista Ângelo Brito, do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami, a operação só foi possível graças ao suporte das Forças Armadas. “O sistema terá duas formas de energia: a fotovoltaica e o gerador, o que garante mais robustez. O acesso aqui é muito complexo, não teríamos condições de transportar esse equipamento nos nossos voos fretados. Esse apoio foi primordial para a execução do trabalho”, destacou.

Profissionais de saúde que atuam em uma estrutura provisória em Surucucu ressaltaram que a chegada do gerador vai assegurar melhores condições de atendimento, especialmente nos casos graves. “Não podemos ficar à mercê de possíveis falhas de energia, já que isso comprometeria o funcionamento dos aparelhos. O sentimento é de gratidão por todos os envolvidos, porque sabemos da importância da integração entre os setores em prol de um único objetivo: garantir saúde a esse povo”, afirmou a gestora do polo do DSEI em Surucucu, Flávia Thays de Moura Silva.

‌



O transporte do equipamento evidencia os desafios logísticos da região, marcada pela ausência de estradas e pelas limitações das pistas de pouso. As vias fluviais também não permitem a navegação de grandes embarcações. Nesse cenário, os meios empregados pelas Forças Armadas, no âmbito da Operação Catrimani II, têm sido fundamentais no apoio às ações governamentais voltadas à saúde indígena e ao combate ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

Operação Catrimani II

‌



A Operação Catrimani II é uma ação conjunta entre órgãos de Segurança Pública, Agências e Forças Armadas, em coordenação com a Casa de Governo no Estado de Roraima, em cumprimento à Portaria GM-MD N° 5.831, de 20 de dezembro de 2024, que visa agir de modo preventivo e repressivo contra o garimpo ilegal, os ilícitos transfronteiriços e os crimes ambientais na TIY.

Assista o vídeo abaixo sobre a ação conjunta:

‌



