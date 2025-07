Operadora avança na qualificação do Aeroporto Internacional de Porto Seguro Entre iniciativas da Socicam está a duplicação da capacidade de atendimento de embarque, reduzindo o tempo de espera na fila da inspeção Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h16 ) twitter

Qualificação do Aeroporto Internacional de Porto Seguro Divulgação Socicam

Com menos de seis meses de gestão, a Socicam, maior operadora privada de aeroportos do Brasil, vem avançando na execução de melhorias no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, um dos destinos turísticos mais importantes e procurados do país. Desde que assumiu a gestão do empreendimento, no último mês de fevereiro, com contrato válido por 12 meses, a empresa vem conduzindo um diagnóstico detalhado para identificar oportunidades de melhorias, com ações focadas em elevar a qualidade da experiência dos passageiros.

Entre as intervenções, está a implantação de um novo módulo de inspeção, composto de pórtico detector de metais e equipamento de raio-x na sala de embarque 03. A novidade, já disponível para as operações da alta temporada, permitiu duplicar a capacidade de atendimento do setor, reduzindo o tempo de espera na fila da inspeção, além de possibilitar que os passageiros cheguem mais rapidamente às áreas climatizadas do terminal, tornando a permanência no aeroporto mais confortável e eficiente. Outro incremento importante sobre o tema é a aquisição de novo equipamento, de maior porte, para a inspeção de bagagens despachadas, essencial para a segurança dos voos, especialmente os internacionais.

O empreendimento também recebeu novas longarinas, mais modernas e ergonômicas, que, além de ampliar a quantidade de assentos disponíveis, garantem mais conforto a quem aguarda para embarcar. Entre os destaques previstos para a qualificação do empreendimento, está a instalação de climatizadores no saguão e nas áreas de alimentação, uma das principais demandas dos viajantes. A medida será fundamental para ampliar o conforto térmico para passageiros, parceiros comerciais, visitantes e todos os que circulam por esses espaços.

Além disso, a Socicam está implantando uma área externa de espera, pensada para acomodar com tranquilidade os clientes que preferem aguardar o embarque fora do terminal principal. O pacote de investimentos inclui, ainda, a pintura geral da edificação e melhorias no telhado, contribuindo para um ambiente mais acolhedor, seguro e funcional.

‌



Alexander Cerqueira, diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam, destaca que as melhorias demonstram o compromisso da empresa com a excelência na prestação dos serviços. “Muitas dessas ações estarão disponíveis antes mesmo de completarmos seis meses à frente da operação. Desde que assumimos a operação do empreendimento, temos como foco inegociável deixar um legado de comodidade e conforto, aliado à condução segura e eficiente do aeroporto. Esses investimentos, que superam as exigências contratuais, refletem nosso compromisso em qualificar a infraestrutura, melhorar a experiência dos passageiros e preparar o terminal para acompanhar o crescimento da oferta de voos em uma região tão relevante para o turismo brasileiro”, destaca.

O executivo ressalta que as intervenções trarão outros impactos positivos. “Com uma estrutura mais preparada, especialmente após melhorias no conforto térmico, o aeroporto se torna mais atrativo para a ampliação do mix comercial, o que permite agregar ainda mais valor à jornada dos clientes e contribuir para o desenvolvimento turístico e econômico do estado, onde, inclusive, já temos outros três cases exitosos: Ilhéus, Vitória da Conquista e Comandatuba”, pontua.

‌



Com essas ações, a Socicam reafirma sua capacidade de promover avanços consistentes de ambientação, conforto e eficiência operacional, mesmo em cenários temporários de gestão e em condições de infraestrutura limitada. As ações integram uma estratégia mais ampla da empresa, que tem como foco a excelência na gestão aeroportuária, a eficiência dos serviços e o aprimoramento contínuo da experiência dos passageiros, pilares que orientam sua presença nos diversos modais de transporte em todo o Brasil.

‌



