Operadora de turismo abre temporada de inverno na América do Sul Operação de Inverno para Bariloche, na Argentina e Santiago, no Chile, terá saídas de várias capitais brasileiras Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 16h11 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operadora de turismo: temporada de inverno na América do Sul Divulgação CVC

A expectativa para essa temporada de inverno no América do Sul é bastante alta e as operadoras já sentem o aumento na procura. Para oferecer mais possibilidades a seus clientes, a CVC, maior operadora de viagens do país, disponibiliza cerca de 6 mil assentos para a temporada de inverno, entre os meses de junho e agosto, com saída das principais capitais brasileiras para Bariloche, na Argentina, e Santiago, no Chile.

A “Operação de Inverno da CVC em Bariloche” terá início em junho e se estenderá até a segunda semana de agosto, com diversas saídas semanais voando Aerolineas Argentinas, GOL, SKY e LATAM, partindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Recife, Petrolina, Salvador, João Pessoa, Juazeiro e Curitiba, entre outras cidades, por meio de conexões imediatas ou voos diretos rumo a Bariloche.

O cliente pode formatar a viagem para Bariloche de acordo com sua preferência, podendo optar pela inclusão de passeios e aulas de esqui adicionais, por exemplo, sendo que o pacote da CVC já inclui: passagem aérea, bagagem de até 23 quilos despachada, sete noites de hospedagem com café da manhã, transporte aeroporto-hotel-aeroporto, passeio Circuito Chico e assistência em português durante toda a viagem.

‌



Já para o Chile, o cliente também encontra ótimas oportunidades. Com saída para Santiago, a CVC oferece bloqueios das principais capitais brasileiras, tais como, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Teresina, Aracaju, Maceió, Cuiabá e Londrina. Ao todo, são mais de 3 mil lugares em parceria com a Sky, Gol e LATAM.

O pacote essencial para o destino inclui: passagem aérea de ida e volta (com bagagem despachada), 6 ou 7 diárias de hospedagem com café da manhã, transporte de ida e volta em Santiago (aeroporto-hotel-aeroporto), passeio panorâmico pela cidade e passeio a Viva Montanha Farellones, com ingresso já incluso.

‌



“Estamos como uma ótima expectativa para a temporada de inverno 2025 na América do Sul. Para esse ano, teremos o triplo de volume de ofertas para Bariloche e Santiago” explica Paula Rorato, Diretora de Produtos Internacionais da CVC Corp. Como forma de estimular a compra antecipada, para reservas de hotéis em Buenos Aires ou Santiago, feitas com a CVC até o final do mês de fevereiro, a CVC também garante descontos de até 35%, se comparado aos valores das diárias da temporada passada, em pelo menos 10 hotéis e resorts parceiros, além do parcelamento estendido em até 12x iguais.

A programação para Bariloche e Santiago já está disponível em toda a rede de lojas da CVC no Brasil, formada por 1.300 lojas exclusivas e mais de 6.500 agências multimarcas credenciadas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.