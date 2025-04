Oportunidade de emprego: Azul tem 85 vagas abertas para o estado de São Paulo Oportunidade de emprego: Azul tem 85 vagas abertas para o estado de São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/04/2025 - 18h27 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h27 ) twitter

Azul: vagas em São Paulo Guilherme Ramos / Azul

A Azul está com 85 vagas abertas para contratação efetiva e composição de banco de talentos em diversas áreas para as cidades de Barueri, Campinas e Jundiaí.

A maioria das vagas está concentrada em Barueri, cidade da Grande São Paulo que possui um dos maiores PIBs do Brasil – e onde a companhia mantém sua sede. São oportunidades para analistas de frotas, Engenharia de Dados, Estratégia e Inovação, Tecnologia da Informação e Tributário, além de Manutenção de Aeronaves, entre outros.

Para Campinas, principal hub da Azul – onde a aérea mantém seu Hangar de Manutenção, um dos maiores do país – há, por exemplo, vagas para Agente de Aeroporto (Viracopos), Analista de Cargas e Auxiliar de Manutenção de Aeronaves, e mais.

Benefícios - A Azul possui benefícios a Tripulantes e familiares. Entre eles estão o Programa de Concessão de Passagens Aéreas, assistência médica e odontológica, seguro de vida gratuito, vale transporte, auxílio creche, além de plano de desenvolvimento de carreira.

A companhia ressalta que todos os seus processos seletivos são conduzidos sem distinção de raça, cor, gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência, idade, classe social, religião ou qualquer outra característica pessoal.

Para conhecer melhor as oportunidades da Azul, acesse o site voeazul.gupy.io.

