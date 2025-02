Oportunidade de trabalho: lojas e restaurantes do BH Airport têm cerca de 200 vagas abertas O terminal tem cerca de 100 operações, entre varejo, restaurantes e salas VIPs, que oferecem oportunidades de trabalho em diferentes cargos e turnos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 18h30 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h30 ) twitter

BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS / BRASIL (30.03.2022) - BH AirPort - Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Foto: Agencia i7 Agencia i7

O ano começou com muitas oportunidades de emprego na área de compras do BH Airport. Com cerca de 100 operações, entre varejo, restaurantes e salas VIPs, o terminal se consolida como um verdadeiro shopping com diversas opções para os passageiros e, consequentemente, muitas vagas para profissionais que trabalham no atendimento ao público. São cerca de 200 oportunidades em diferentes funções, inclusive em horários diferenciados e turnos diurnos e noturnos.

Entre os cargos mais requisitados pelos lojistas estão vendedor, repositor, estoquista e atendente. Mas também há oportunidades para funções de supervisão. Os turnos são variados: há vagas para o horário comercial padrão, outras para o primeiro período da manhã, além das noturnas, uma vez que o terminal funciona 24h. Os salários e benefícios variam de acordo com a empresa empregadora e o cargo. Em alguns casos há a possibilidade de valorização da remuneração por meio de comissão de vendas.

O International Meal Company é um dos grupos presentes no terminal com mais vagas. No Viena Restaurante, que fica na área de embarque, são 12 oportunidades para atendente, caixa e cozinheiro. A operação RA Catring, que fornece alimentação para o serviço de bordo das companhias aéreas, também tem 26 vagas, a maioria para auxiliar de produção que atua na montagem dos lanches, mas também há vagas para motorista e ajudante de motorista.

Outro grupo que atua no terminal e que está com muitas oportunidades é o F&L Empreendimentos, que controla operações da Pizza Hut, Fran’s Café, Rei do Mate, American Day, Subway, Casa do Pão de Queijo, Barão Mineiro e California Coffee. São cerca de dez vagas, principalmente de vendedores.

‌



O Gestor de Varejo e Hospitalidade do BH Airport, Lucas Malachias, destaca que a ampla oferta de oportunidades reflete a força do mix comercial do aeroporto. “Na medida em que ampliamos nossa oferta comercial para dar mais opções e melhorar a experiência do passageiro, também movimentamos a economia local, gerando trabalho e renda. Hoje, o sítio aeroportuário emprega cerca de 7 mil pessoas, que vêm das cidades do entorno do terminal e de Belo Horizonte. E esse é um motivo de comemoração para nós: o BH Airport está de portas abertas para esses profissionais que, com certeza, aprenderão muito trabalhando num ambiente dinâmico como um aeroporto”, afirma.

Os interessados nas vagas podem entrar em contato direto com as empresas que atuam no terminal, seja por meio do LinkedIn ou de suas páginas institucionais. No site do BH Airport, é possível encontrar a lista de todas as lojas , com horário de funcionamento e telefone para contato.

