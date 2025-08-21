Pais que inspiram: o legado entre gerações e a paixão pela aviação Filho segue os passos do pai no aeroporto e homenageia, com trabalho e gratidão, quem o ensinou a amar a profissão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2025 - 07h24 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h25 ) twitter

Legado que passa de pai para filho Divulgação InPress

Um legado que passa de pai para filho tem cheiro de querosene de aviação e som dos motores que decolam. James Dean, que trabalha no Aeroporto de Teresina há 26 anos, carrega consigo a inspiração de seu pai, Sr. Modesto Filho - que foi mecânico de uma companhia aérea.

Desde pequeno, ele acompanhava o pai na rotina de trabalho no pátio e, via, com os próprios olhos, o entusiasmo do patriarca ao devolver com segurança, uma aeronave que havia consertado para retornar aos voos, com total confiança. Era ali, no convívio simples, que nascia uma vocação.

Sr. Modesto Filho - que foi mecânico de uma companhia aérea Divulgação InPress

O encanto com o trabalho do pai e a grandiosidade dos aviões, despertou o interesse em James pela aviação e o motivou a buscar seu espaço. “A inspiração do meu pai veio da convivência. Via como ele ficava feliz quando um avião, consertado por ele, decolava levando diversas pessoas a diferentes destinos, e aquilo o deixava muito satisfeito. Esse amor pelo que ele fazia foi o que mais me inspirou”, relata James.

Em 1999, James iniciou a carreira de auxiliar de mecânico, seguiu se qualificando e hoje atua como líder de operações no aeroporto. Sua história representa não apenas a gratidão de um filho, mas a continuidade de um trabalho essencial para a aviação, que muitas vezes passa despercebido aos olhos do passageiro.

Essa jornada também acompanha as mudanças do Aeroporto de Teresina, que passou por uma transformação significativa nos últimos anos, com investimentos, modernização e melhoria da experiência de quem embarca e desembarca na capital.

“Sempre fui apaixonado por esse ambiente, e tudo começou com meu pai. Ele abriu as portas e eu abracei essa chance com todo carinho. Hoje, cada vez que entro no aeroporto, lembro do caminho que percorri e de tudo que ele me ensinou”, compartilha James.

