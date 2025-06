Parceria permitirá desenvolver os primeiros vertiportos do mundo definidos por software e integrados à infraestrutura urbana SITA e Urban-Air Port fornecerão sistemas de vertiportos seguros, escaláveis e focados no passageiro para o futuro do transporte aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h09 ) twitter

Parceria focará no passageiro para o futuro do transporte aéreo Arte ilustrativa - Embraer

Com o aumento do volume de viagens aéreas e as cidades buscando transportes sustentáveis e eficientes, a Mobilidade Aérea Avançada (AAM, sigla em inglês) está pronta para transformar radicalmente as viagens urbanas. Para ajudar a concretizar essa visão, a SITA e a Urban-Air Port Ltd (UAP) uniram forças em uma nova colaboração, combinando infraestrutura modular de vertiportos com plataformas digitais inovadoras, com o objetivo de ser pioneira no transporte aéreo urbano integrado, escalável e centrado no passageiro. Os veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), viabilizados por vertiportos inteligentes, prometem remodelar as viagens regionais curtas, reduzindo as emissões de carbono, economizando tempo e aliviando a pressão sobre a infraestrutura existente.

A tecnologia avançada da SITA auxiliará a alavancar a tecnologia ‘Vertiport’, patenteada e reconhecida mundialmente da Urban-Air Port, que oferece infraestrutura ultracompacta e de alta capacidade para hubs multimodais mais limpos e melhor conectados para passageiros e cargas, com aplicações civis e de defesa. A inovação do “Aeródromo Vertical” da UAP, 80% menor do que os aeródromos convencionais, oferece suporte a operações VTOL híbridas seguras e silenciosas em altura, com designs modulares e escaláveis e armazenamento de energia integrado, melhorando a experiência dos viajantes e a sustentabilidade.

A parceria criará o primeiro vertiporto totalmente integrado e definido por software do mundo, com um conceito “AirOne”, centro totalmente operacional para veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical, desenvolvido em conjunto para o lançamento global. A Urban-Air Port contribui com sua experiência em vertiportos modulares e de rápida implantação, enquanto a SITA traz décadas de proficiência em tecnologia de viagens, incluindo processamento de passageiros, comunicações ar-terra e gerenciamento de dados em tempo real. Juntas, as empresas estão fornecendo os alicerces digitais e físicos que permitirão uma rápida implantação, operações seguras e uma experiência integrada aos usuários.

‌



“A mobilidade aérea urbana tem um enorme potencial para moldar o futuro das viagens, porém, deve ser expandida de forma rápida, segura e inteligente”, afirma Benoit Verbaere, diretor de desenvolvimento de negócios para viagens e transporte da SITA. “Estamos utilizando nossas décadas de experiência no setor de aviação para construir a base digital do ecossistema AAM, integrando perfeitamente os eVTOLs às redes de transporte intermodal do futuro”, complementa.

No centro da iniciativa está o Vertiport Management System (VMS, sigla em inglês), uma plataforma baseada em nuvem que coordena todos os aspectos das operações do vertiporto, incluindo planejamento, alocação de recursos, fluxo de passageiros, monitoramento de dados meteorológicos e segurança. Ao integrar infraestrutura modular com uma plataforma nativa da nuvem, automação e suporte de IA, a parceria visa oferecer a resiliência, escalabilidade e agilidade operacional essenciais para implantações de AAM de alta densidade em ambientes urbanos complexos.

‌



“Não se trata apenas de uma nova infraestrutura, mas de proporcionar uma experiência totalmente conectada para passageiros, operadores de VTOL e transportadoras. Ao unir nosso hardware inovador para vertiportos com as plataformas de aviação comprovadas da SITA, estamos construindo uma base sólida para uma mobilidade aérea segura, escalável e com alcance global”, destaca Andrea Wu, CEO da Urban-Air Port.

Sobre a SITA

‌



A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

Para mais informações, acesse o Link.

Sobre a Urban-Air Port®Tecnologia de aviação e defesa | A infraestrutura patenteada mais avançada do mundo para mobilidade aérea avançada.

A Urban-Air Port é uma plataforma de ponta nos setores aeroespacial, robótico e de mobilidade aérea, impulsionando a inovação aeroespacial e de defesa do século XXI. Com décadas de experiência em drones, aviação e infraestrutura, o sistema oferece soluções incomparáveis para os mercados globais de defesa e aeroespacial.

Seu DBx-A1, com foco em defesa, com lançamento previsto para 2025, oferece infraestrutura secreta, portátil e automatizada para apoiar operações táticas de linha de frente. Projetado para combater a vigilância aérea e ataques, a tecnologia permite que pequenas unidades executem missões complexas com maior ritmo e resiliência.

Líder premiada em infraestrutura, a Urban-Air Port desenvolve sistemas compactos de pouso e recarga para transporte aéreo sustentável, incluindo táxis aéreos VTOL de passageiros e carga e drones autônomos para uso civil e de defesa. Sua missão é eletrificar a aviação, superando as limitações da infraestrutura terrestre e criando um ecossistema de emissão zero que reduz o congestionamento e a poluição no transporte de passageiros, carga e defesa.

Reconhecida como líder global em Mobilidade Aérea Avançada, a tecnologia patenteada de vertiportos da Urban-Air Port oferece infraestrutura ultracompacta e de alta capacidade, transformando cidades em centros conectados e mais limpos para um futuro econômico verde. Suas soluções são otimizadas para aeronaves VTOL elétricas e híbridas, garantindo operações mais seguras, silenciosas e sustentáveis em comparação com os concorrentes.

A tecnologia “Vertical Airfield” compacta os aeródromos convencionais, permitindo decolagens e pousos verticais elétricos seguros em altura, semelhantes a um porta-aviões. Os vertiportos da Urban-Air Port são 80% menores do que as alternativas, apresentando designs modulares para expansão escalável, rendimento eVTOL maximizado e armazenamento de energia integrado para desempenho e experiência superior dos passageiros.

O projeto Air-One em Coventry, lançado em abril de 2022 com financiamento do Governo do Reino Unido para Pesquisa e Inovação, marcou o primeiro vertiporto totalmente operacional do mundo em um ambiente urbano denso. Ele recebeu mais de 15.000 visitantes e 150 voos bem-sucedidos dentro do complexo espaço aéreo urbano e da zona de restrição do aeroporto de Coventry.

Apoiada por parceiros globais como a Supernal (Hyundai Motor Group) e diretores da M7 Real Estate (Oxford Properties), a equipe de engenheiros aeronáuticos e especialistas aeroespaciais da Urban-Air Port traz experiência da Airbus, Foster + Partners, Arup, BAA, McKinsey, Hyundai Motor Group, Vertical Aerospace, EASA, NATS, Qatar Airways e unidades militares de elite como as Forças Especiais dos EUA e o Exército Britânico.

