Parceria vai ajudar a impulsionar produção de Combustível Sustentável de Aviação a partir de biomassa e resíduos urbanos

As empresas Honeywell, Johnson Matthey, GIDARA Energy e SAMSUNG E&A anunciaram hoje a formação de uma aliança tecnológica estratégica para trazer ao mercado uma solução global inovadora de ponta a ponta para a produção de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) feito a partir de biomassa e resíduos sólidos urbanos.

‌



A parceria reúne uma pluralidade de expertise e capacidades objetivandoauxiliar os clientes a otimizar toda a cadeia de produção de SAF — da matéria-prima ao produto final. Com a colaboração, as companhias planejam lançar uma nova oferta tecnológica conjunta que alavanca o processo de produção Fischer-Tropsch (FT) com o objetivo de desbloquear opções abundantes de matéria-prima globalmente disponíveis para ajudar a atender à crescente demanda pelo combustível e apoiar a segurança energética.

A abordagem conjunta visa agilizar os cronogramas dos projetos e fornecer aos clientes um ponto único de responsabilidade pela execução do projeto e garantias do produto, otimizando a comunicação, coordenação e confiabilidade em todo o processo de produção de SAF. Com os recursos das quatro empresas, espera-se que a solução integrada e modular reduza o tempo entre o estudo de viabilidade e o início da instalação em mais de 15% e possa reduzir os gastos de capital em até 10%¹.A solução inovadora que a aliança tecnológica planeja lançar no mercado é uma oferta não exclusiva projetada para clientes que desejam uma entrega de serviço completa, incluindo:

‌



A proficiência da GIDARA Energy em gaseificação e produção de gás de síntese para transformação de matéria-prima.

A Johnson Matthey traz catalisadores e tecnologia avançados para gás de síntese em combustíveis.

Tecnologia de processo e soluções de automação digital da Honeywell.

Expertise global da SAMSUNG E&A em engenharia, aquisição, construção e gestão de execução de projetos.

A curto prazo, a colaboração visa escalar o uso de métodos de gaseificação e produção de SAF FT, permitindo, ao mesmo tempo, o uso de biomassa e resíduos sólidos urbanos como matérias-primas. À medida que a indústria de SAF enfrenta as limitações das matérias-primas tradicionais, este método de produção está se tornando cada vez mais importante, com a Agência Internacional de Energia relatando que os biocombustíveis produzidos a partir de resíduos e culturas energéticas não alimentares atenderão a mais de 40% da demanda total de biocombustíveis até 2030.²

Citações de Membros da SAF Technology Alliance

“O lançamento da nossa inovadora aliança SAF de ponta a ponta demonstra o poder da colaboração para atender às demandas energéticas mundiais”, disse Ken West, Presidente e CEO da Honeywell Energy and Sustainability Solutions . “À medida que a demanda por SAF aumenta, a tecnologia para expandir as opções de matéria-prima disponíveis torna-se cada vez mais vital. Esta aliança abrangente fornece às refinarias uma abordagem estratégica para executar rapidamente sua visão.”

. “À medida que a demanda por SAF aumenta, a tecnologia para expandir as opções de matéria-prima disponíveis torna-se cada vez mais vital. Esta aliança abrangente fornece às refinarias uma abordagem estratégica para executar rapidamente sua visão.” “Este é mais um passo da Honeywell em seu compromisso com soluções inovadoras que ampliem a produção de combustível sustentável de aviação, contribuindo para que os clientes do setor alcancem suas metas de descarbonização e, ao mesmo tempo, ajudem a construir um futuro mais sustentável”, afirma José Fernandes, CEO da Honeywell para a América Latina .

. “A aliança visa os desafios comuns enfrentados pelos produtores de SAF e oferece um novo caminho a seguir com maior velocidade e menor custo de capital. Reunir essa expertise de ponta é fundamental para apoiar nossos clientes na tomada de decisão final de investimento em seus projetos e pode ajudar a acelerar a implantação de SAF em todo o mundo”, disse Maurits van Tol, CEO da Catalyst Technologies, Johnson Matthey .

. “Esta aliança exemplifica o que é possível quando expertise e ambição se unem. Ao unirmos nossas forças, estamos desbloqueando o valor dos resíduos para atender à crescente demanda por SAF”, disse o Dr. Norbert Kamp, CEO da GIDARA Energy . “Não estamos apenas fornecendo uma solução técnica – estamos ajudando clientes e comunidades a concretizar o potencial dos resíduos como catalisadores para um futuro apoiado por fontes de energia mais limpas.”

. “Não estamos apenas fornecendo uma solução técnica – estamos ajudando clientes e comunidades a concretizar o potencial dos resíduos como catalisadores para um futuro apoiado por fontes de energia mais limpas.” “Na SAMSUNG E&A, acreditamos que entregar soluções SAF completas exige mais do que inovação – exige alianças sólidas com provedores de tecnologia de classe mundial. Ao integrar essas tecnologias avançadas e alavancar nossa comprovada excelência em execução de engenharia, aquisição e construção (EPC), estamos construindo uma cadeia de valor SAF resiliente e escalável que impulsionará o futuro da aviação sustentável”, disse Hong Namkoong, Presidente e CEO da SAMSUNG E&A.

A nova aliança se baseia na sólida colaboração de combustível sintético entre a Johnson Matthey e a Honeywell para fornecer soluções de metanol para jato e para o caminho do FT.

Juntas, Honeywell, Johnson Matthey, GIDARA Energy e SAMSUNG E&A estão comprometidas em promover a inovação e liderar o movimento em direção ao aumento da segurança energética global. Para mais informações sobre esta aliança, visite https://ess.honeywell.com/us/en/saf-alliance.

O recente anúncio da Honeywell sobre sua intenção de adquirir o segmento de negócios Catalyst Technologies da Johnson Matthey é totalmente distinto da aliança mencionada neste comunicado à imprensa. As discussões sobre a aliança fizeram parte das discussões regulares entre a Honeywell e o segmento de negócios Catalyst Technologies da Johnson Matthey.

A GIDARA Energy é uma empresa do portfólio da Ara Partners, uma empresa global de private equity que está descarbonizando a economia industrial.

Sobre a Honeywell

A Honeywell é uma empresa operacional integrada que atende a uma ampla gama de indústrias e regiões geográficas ao redor do mundo. Nosso negócio está alinhado com três poderosas megatendências – automação, o futuro da aviação e transição energética – sustentadas pelo nosso sistema operacional Honeywell Accelerator e pela plataforma Honeywell Forge IoT. Como um parceiro confiável, ajudamos organizações a resolver os desafios mais difíceis e complexos do mundo, fornecendo soluções acionáveis e inovações por meio de nossos segmentos de negócios Aerospace Technologies, Industrial Automation, Building Automation e Energy and Sustainability Solutions que ajudam a tornar o mundo mais inteligente e seguro, bem como mais protegido e sustentável. Para mais notícias e informações sobre a Honeywell, visite www.honeywell.com/newsroom.

Sobre a Johnson Matthey

A Johnson Matthey é líder global em tecnologias sustentáveis. Há mais de 200 anos, utilizamos química avançada de metais para enfrentar os maiores desafios do mundo. Muitas das principais empresas de energia, química e automotiva do mundo dependem de nossa tecnologia e expertise para descarbonizar, reduzir emissões nocivas e melhorar sua sustentabilidade. E agora, enquanto o mundo enfrenta os desafios das mudanças climáticas, do fornecimento de energia e da escassez de recursos, estamos ativamente fornecendo soluções para nossos clientes. Por meio da ciência inspiradora e da inovação contínua, estamos catalisando a transição para zero líquido para milhões de pessoas todos os dias. Para mais informações, visite www.matthey.com.

Sobre a GIDARA Energy

A GIDARA Energy é uma parceira tecnológica líder na transição energética, especializada na conversão de resíduos não recicláveis em combustíveis sustentáveis e produtos químicos circulares. Utilizando sua tecnologia de gaseificação HTW® comprovada industrialmente, a GIDARA Energy oferece soluções escaláveis e econômicas que abordam a lacuna global de matéria-prima e aceleram a descarbonização. Com um firme compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a colaboração, a GIDARA Energy capacita indústrias e comunidades a desvendar o valor dos resíduos, gerando um impacto mensurável para um futuro mais limpo e sustentável.

Sobre a Ara Partners

A Ara Partners é uma empresa global de private equity e investimentos em infraestrutura focada na descarbonização industrial. Fundada em 2017, a Ara Partners busca construir e escalar empresas com impacto significativo na descarbonização nos setores industrial e de manufatura, produtos químicos e materiais, eficiência energética e combustíveis verdes, e alimentos e agricultura. A empresa opera em escritórios em Houston, Boston, Washington, D.C. e Dublin. A Ara Partners fechou seu terceiro fundo de private equity em dezembro de 2023, com mais de US$ 2,8 bilhões em compromissos de capital. Em 31 de dezembro de 2024, a Ara Partners tinha aproximadamente US$ 6,2 bilhões em ativos sob gestão.

Sobre a SAMSUNG E&A

Na SAMSUNG E&A, nosso objetivo é criar valor com base na melhor competência tecnológica do mundo e contribuir para nossos clientes, a sociedade e as pessoas. A SAMSUNG E&A, fornecedora de soluções completas, oferece soluções abrangentes para o setor energético global, como transição energética, processamento de petróleo e gás, refinaria, petroquímica, meio ambiente, indústria e biotecnologia. Fornecemos serviços profissionais em todo o ciclo do projeto, desde estudos de viabilidade profissional até projeto, aquisição, construção, comissionamento, manutenção e operação. A SAMSUNG E&A já concluiu mais de 1.500 projetos em todo o mundo.

Para nos prepararmos para negócios sustentáveis baseados em ESG no futuro, expandimos nossa cadeia de valor para a operação de infraestrutura verde, como estações de tratamento de água e incineradores, e negócios de soluções verdes para otimização de energia e neutralidade de carbono. Para responder preventivamente às mudanças no setor energético global e assumir a liderança na resolução do aquecimento global, forneceremos soluções otimizadas com base em nossas tecnologias e expertise.

