Parte de asa de Boeing se rompe no ar e assusta passageiros em voo nos EUA Pedaço do flap de um Boeing 737-800 quebrou parcialmente antes do pouso no Texas Luiz Fara Monteiro 21/08/2025 - 06h53

Flap se solta em pleno ar: susto em voo da Delta Air Lines Reprodução vídeo Shanila Arif via redes sociais

Passageiros de um voo da Delta Air Lines levaram um susto ao perceberem que parte da asa do avião em que viajavam se rompeu em pleno ar. O voo DL1893 partiu do Aeroporto Internacional de Orlando rumo ao Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, Estados Unidos. Já na fase final da rota, foi notada uma vibração diferente, além de uma turbulência mais acentuada. Foi quando notaram que algo havia se soltado parcialmente da parte traseira da asa esquerda do Boeing 737-800, de matrícula N391DA.

“Sentimos que era uma turbulência forte. O avião estava tremendo”, disse a passageira Shanila Arif à mídia local. “Uma senhora na nossa frente abriu a persiana da janela e disse que algo havia se quebrado. Abri a janela e fiquei com medo.”

WATCH: Delta Boeing 737-800 flight DL1893 from Orlando landed in Austin yesterday with the left wing aft flap detached.

📹: Shanila Arif pic.twitter.com/C7eI5AdG6Y — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 21, 2025

O vídeo gravado por Arif mostrou o flap balançando atrás da asa enquanto o avião voava a centenas de quilômetros por hora, a milhares de pés de altura.

Ela estava preocupada que se o pedaço se quebrasse completamente, poderia atingir a cauda da aeronave e causar um acidente.

‌



Após o pouso, “foi observado que uma parte do flap da asa esquerda não estava no lugar”, informou a Delta Air Lines em um comunicado. “A aeronave foi retirada de serviço para manutenção.”

Os flaps são superfícies na parte traseira da asa, projetadas para serem estendidas para decolagem e pouso. É uma peça essencial para fornecer sustentação à aeronave. O dispositivo é móvel e recolhido quando o avião está em velocidade elevada. E tem importante atuação em algumas fases do voo, especialmente em velocidades mais baixas. Passageiros frequentes já se acostumaram com a imagem dos flaps se estendendo para trás quando o voo está próximo ao pouso.

‌



Havia 62 passageiros e seis tripulantes a bordo do avião. Apesar da cena inusitada, não houve pânico.

“Pedimos desculpas aos nossos clientes pela experiência, pois nada é mais importante do que a segurança de nossos funcionários e clientes”, disse a companhia aérea.

‌



A Administração Federal de Aviação (FAA) investiga o caso. A Delta prometeu cooperar totalmente com a investigação do FAA.

