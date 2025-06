Passageiro conta como sempre consegue upgrades de voo de graça: ‘Nunca pago pela primeira classe’ Homem usa rede social para compartilhar dica para conseguir um upgrade gratuito. Afirmação foi questionada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 02h05 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Upgrade em voos: dicas para obter o benefício e viajar com mais conforto Divulgação Lufthansa

Um homem compartilhou em uma rede social sua experiência para garantir com certa frequência assentos gratuitos na classe executiva em voos. “Nunca paguei por uma passagem na classe executiva”, gabou-se Robert Berg, evidentemente sentado em um assento da classe executiva de um avião.

O upgrade de cabine ocorre quando o passageiro recebe gratuitamente o direito de viajar em uma classe superior à que ele pagou, com benefícios como maior espaço nas poltronas, refeições mais elaboradas e serviço diferenciado.

Em vez de gastar mais para viajar com mais conforto ou de acumular pontos nos vários programas de milhagem existentes, a dica controversa de Robert foi a de não ter pressa para entrar no avião:

“Não há necessidade de ser o primeiro da fila para embarcar, certo?”, começou ele.

‌



Primeira Classe no Airbus A380 Divulgação Etihad via Delicious.

“Você já tem seu assento designado... Mas se você esperar até o final, às vezes, o avião pode ficar lotado.” Robert então continuou: “E quando a classe econômica está lotada, eles têm que te colocar na classe executiva, então tente isso da próxima vez que você voar.”

O vídeo recebeu respostas nas redes sociais, com os espectadores rapidamente compartilhando suas próprias experiências na seção de comentários. Um dos internautas comentou: “Trabalhei em várias companhias aéreas e, em voos com overbooking, a regra é colocar os passageiros frequentes na primeira classe e depois todos os outros.”

‌



Em resposta, Robert afirmou que sua experiência com uma companhia do Oriente Médio é que “eles dão um upgrade nos passageiros que embarcam por último”. E acrescentou: “Já aconteceu comigo três vezes.”

Outro indivíduo que tentou essa estratégia foi promovido para a classe econômica premium na British Airways. A reportagem sobre o relato do passageiro foi publicada pelo The Mirror.

‌



No entanto, um internauta cético ressaltou: “Se você tiver um assento designado, terá um lugar para sentar. Se o avião estiver lotado, você ficará no check-in e não receberá um upgrade”.

Primeira Classe: espaço também pode ser obtido por 'upgrade' Divulgação Lufthansa

Robert respondeu esclarecendo: “Falo sobre o processo após o check-in. Eu tinha minha passagem com meu assento atribuído e mesmo assim consegui um upgrade porque a classe econômica estava lotada e embarquei por último.”

Embora a alegada taxa de sucesso varie, vale a pena notar que Robert mencionou que essa tática funciona “às vezes” e que ele se beneficiou pessoalmente dela em três ocasiões diferentes.

Primeira Classe no Boeing 777-300ER Matt Graham via Australian Frequent Flyer

Robert esclareceu: “Para deixar claro, eles geralmente reservam mais passagens na classe econômica quando ainda há assentos disponíveis na classe executiva, porque assim conseguem vender mais passagens e não custa tanto trocar alguém da classe econômica.”

As afirmações de Robert são controversas. A maneira mais eficaz de obter um upgrade em uma companhia é através do status no programa de passageiro frequente das aéreas. Além do status, é bom lembrar que um alto status não garante a promoção automática, sendo o upgrade dependente da disponibilidade de assentos em classes superiores.

O site Upgraded Points postou dicas sobre as melhores maneiras de conquistar upgrade em companhias aéreas:

Conquiste o status elite de uma companhia aérea Receba upgrades instantâneos ao comprar passagens em classes tarifárias específicas Faça um upgrade do seu voo com milhas Compre um upgrade Compre tarifas com desconto para classe executiva e primeira classe Faça um upgrade com milhas em companhias aéreas parceiras Compre passagens prêmio de classe executiva/primeira classe com milhas Tenha um cartão de crédito da marca da companhia aérea Seja patrocinado para um upgrade Seja um companheiro de viagem e ganhe um upgrade

Classe Executiva na Virgin Atlantic Gilbert Ott via God Save The Points

Em resumo, o upgrade para a classe executiva ou primeira classe pode ser obtido por meio de vários métodos, como milhas aéreas, pontos de cartão de crédito ou dinheiro. Para voos de longa distância, pontos e milhas costumam oferecer o melhor custo-benefício.

Os programas de passageiro frequente oferecem as oportunidades de upgrade mais consistentes, especialmente para membros elite, que também podem receber upgrades gratuitos em determinadas rotas.

Viajar com alguém que é membro elite também é uma maneira de obter upgrade, já que esses membros geralmente têm benefícios de upgrade para acompanhantes, lembrando sempre que o benefício fica sujeito à disponibilidade de assentos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.