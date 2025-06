Passageiros elegem LATAM como melhor companhia aérea da América do Sul Destaque para as novas cabines Premium Business e Premium Economy, Wi-Fi a bordo, e o Signature Check-In, exclusivo para clientes Black Signature e Black Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 18h30 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h30 ) twitter

Stephan Heinz e Ricardo Oliveira, líderes de estratégia de clientes do Grupo LATAM Divulgação LATAM

Na cerimônia de premiação do APEX Best Awards 2025, realizada em Dublin (Irlanda), o grupo LATAM foi reconhecido como “A Melhor Companhia Aérea da América do Sul”, um destaque concedido graças à votação de mais de um milhão de passageiros de 600 companhias aéreas associadas ao Tripit, um dos principais aplicativos de organização de viagens do mundo.

Entre as características que levaram a companhia aérea a conquistar esse reconhecimento, destacam-se as recém-lançadas cabines Premium Business (mais confortáveis e privativas, com porta), pioneiras na América do Sul; as cabines Premium Economy, com assento central bloqueado e espaço adicional; o Wi-Fi a bordo, já disponível em 90% das aeronaves narrow body (de um corredor); os reconhecidos lounges, especialmente o de Santiago, o maior da região; e o Signature Check-In de São Paulo e Santiago, espaço exclusivo para clientes Black Signature e Black do LATAM Pass, entre outros.

Em mercados específicos, destacou-se a colaboração com chefs brasileiras e peruanas, que criaram pratos para os programas “Sabores que Transportam” e “Sabor à Brasileira”. Além da aliança estratégica de embarque remoto com a Audi, que permite que os clientes da categoria Black Signature do LATAM Pass, que viajam de ou para o aeroporto de Congonhas (São Paulo), tenham acesso a um serviço de traslado até os portões remotos do aeroporto, utilizando veículos totalmente elétricos da fabricante alemã.

“Estamos muito orgulhosos por este prêmio, que vemos como um reconhecimento ao esforço que estamos fazendo na LATAM para inovar e melhorar continuamente nossos serviços e a experiência a bordo dos passageiros, que sempre escolhem elevar cada viagem”, destaca Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines.

Desde 2018, a LATAM vem recebendo sucessivamente reconhecimentos em diferentes categorias do APEX. A esses prêmios, somam-se outras premiações conquistadas pela LATAM ao longo do ano, como o prêmio de “Melhor interior de cabine”, concedido no PAX International Awards 2025; e o quarto lugar no ranking de pontualidade de companhias aéreas e aeroportos “On-Time Performance (OTP) Review 2024”, na categoria Companhias Aéreas Globais em nível mundial, sendo a única sul-americana a figurar entre as cinco melhores.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas afiliadas são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, África, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 21 aeronaves de carga. Essas afiliadas de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

